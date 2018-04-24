«Дождь» анонсировал уход Игоря Шувалова из правительства

В Кремле обсуждают уход первого вице-премьера правительства Игоря Шувалова со своего поста во время майских ротаций, пишет «Дождь». О том, что Шувалов не хочет оставаться на своей должности в новом составе правительства, рассказали «Дождю» два человека в аппарате кабинета министров и подтвердили его знакомый, а также два источника, близких к Кремлю. По словам собеседников, информацию об уходе Шувалова сейчас активно обсуждают среди чиновников, подготовились к уходу начальника и в аппарате зампреда правительства.

По словам собеседников издания, первому вице-премьеру ищут новое место работы, среди вариантов — пост в МГУ, бизнес или другая высокая государственная должность, например в руководстве Центрального банка. Два человека, близких к правительству, говорят, что слышали обсуждение того, что Шувалов мог бы сменить Анатолия Чубайса на посту главы госкорпорации «Роснано». Однако эти обсуждения ничем не закончились, утверждает один из них.

Главной причиной ухода называют желание самого Шувалова. Собеседник в аппарате правительства отмечает, что первый вице-премьер давно просился в отставку у президента Владимира Путина и недавно получил добро. Знакомый чиновника подтверждает, что тот ещё несколько лет назад хотел либо уйти в частный бизнес, либо возглавить Внешэкономбанк.

На место Шувалова рассматривается в числе первых кандидатура помощника президента и экс-министра экономики Андрея Белоусова. Также место Шувалова мог бы занять бывший министр финансов Алексей Кудрин, однако этот вариант называется менее вероятным из-за непростых отношений Кудрина и Дмитрия Медведева, который, вероятнее всего, сохранит за собой пост премьер-министра.

В прессе часто фигурирует фамилия супруги Шувалова Ольги, которая регулярно декларирует одни из самых высоких доходов среди жён чиновников. В прошлом году она заработала 89 миллионов рублей, в 2012 году — почти 1,4 миллиарда рублей. В 2016 году Алексей Навальный рассказывал, что жена Шувалова пользуется незадекларированным самолётом, чтобы, в частности, возить на международные выставки собак породы корги. Шувалова также критиковали за фразу «Нам показали сегодня квартиры 20 квадратных метров, кажется смешным, но люди приобретают такое жильё».