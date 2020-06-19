Довыборы нового депутата в гордуму Нижнего Тагила вместо скандального Андрея Обельчака назначат на следующей неделе

На следующей неделе, 23 июня, в Нижнем Тагиле будет официально назначена дата проведения довыборов в городскую думу. Их планируется провести в единый день голосования по всей России. Он в этом году назначен на 13 сентября, рассказала АН «Между строк» председатель Избирательной комиссии Нижнего Тагила Лидия Брызгалова. Жители города смогут выбрать депутата, который заменит скандального Андрея Обельчака. Тот написал заявление о сложении полномочий 16 марта. Довыборы будут проводить в одномандатном округе № 10, по которому и избрался Обельчак.

Ранее в гордуме отмечали, что заявление о снятии депутатских полномочий было написано по собственному желанию, оснований для отказа не было. По данным АН «Между строк», Андрей Обельчак нашёл работу в другом регионе и переехал.

Напомним, Андрей Обельчак после ухода с поста мэра Нижнего Тагила Сергея Носова попал в опалу и администрации, и своих же коллег-депутатов. Он «выпил немало крови» у тагильских чиновников, задавая им на заседаниях комиссий и думы множество уточняющих вопросов. Не раз вступал в открытые конфликты с другими народными избранниками. В конечном итоге Обельчак перестал приходить на заседания комиссий и думы.

В прошлом году Обельчак лишился должности директора МБУ «Центр обслуживания зданий и помещений». До этого он руководил МУП «Нижнетагильские тепловые сети» (НТТС). На новое место перешёл после проигрыша права на кресло спикера гордумы Алексею Пырину, при том что его продвигал экс-мэр Сергей Носов. Депутат Леонид Мартюшёв ещё до голосования просил единороссов снять кандидатуру директора НТТС с выборов председателя НТГД. По его словам, ранее в Генпрокуратуру РФ было направлено письмо с просьбой провести доследственную проверку в отношении Андрея Обельчака из-за того, что он якобы нарушал закон во время своей работы на Нижнетагильском металлургическом комбинате. Обельчак в ответ заявил, что за его действия на НТМК и НТТС ему не стыдно, он ничего не нарушал, претензий к его работе нет. Источник АН «Между строк», близкий к руководству ЕВРАЗ НТМК, утверждает, что бывший директор по финансам и экономике предприятия ушёл с комбината со скандалом.