Дорожники Нижнего Тагила подготовили к борьбе со снегом десятки единиц техники и пять видов противогололёдных материалов

Дорожные предприятия Нижнего Тагила полностью готовы к работе в зимний период. На борьбу со снегом они планируют вывести более 60 единиц техники. От гололёда пешеходов и автомобилистов будут спасать при помощи технической соли «Галит», «Бионорда», а также пескосоляной и щебёночно-песчаной смеси и «чистого» песка. Противогололёдные материалы уже приобретены, рассказали АН «Между строк» дорожники.

«У нас есть 14 лопат плюс два КамАЗа, на которые можно надеть лопаты, – рассказал агентству директор МУП “Тагилдорстрой” Игорь Васильев. – У “УБТ-Сервиса” есть 11 единиц. У нового подрядчика – ещё две единицы. Ну и тракторы готовы – у нас 7 и ещё 6 тракторов есть. Это то, что касается патрульной очистки. Также есть 5 грейдеров. Один из них сейчас находится в ремонте, но мы его должны сделать уже к декабрю. Грейдеры нужны, чтобы убрать ледяные накаты с проезжей части и обочин, сформировать валы под снегопогрузку, очистить частный сектор».

Необходимое количество самосвалов у дорожников также имеется.

«В случае обильного снегопада предприятие готово единовременно выпустить до 45 единиц техники, – сообщили агентству в “УБТ-Сервисе”. – Люди переведены на зимний график работы. Ежедневно мы можем выпускать по 40-45 человек на расчистку пешеходных переходов, тротуаров и остановок».

На этой неделе в Нижнем Тагиле шёл и до сих пор прогнозируется мокрый снег, столбики термометров колеблются от нуля до минус 3 градусов в дневное время и до минус 7 градусов в ночное. Из-за этого на дорогах и тротуарах города появилась гололедица. Только сегодня на борьбу с ней «УБТ-Сервис» и «Тагилдорстрой» вывели на улицы города более 10 комбинированных дорожных машин.

«“Бионорд” мы будем использовать в числе прочего в центральной части города, пескосоляную смесь – на магистральных дорогах. Щебёночно-песчаную смесь планируется применять в сильные морозы и на отдельных территориях частного сектора», – уточнил Игорь Васильев.

Ранее мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев не раз говорил «УБТ-Сервису» и «Тагилдорстрою», которые отвечают за содержание улиц, о недопустимости использования противогололёдных материалов, в том числе «Бионорда», без согласования с администрацией. Организации посыпали ими дороги и те превращались в кашу из снега, грязи и агрессивных реагентов. Смесь вовремя не убиралась. Из-за этого портился сам асфальт, автомобильные шины и обувь, жаловались АН «Между строк» тагильчане.