В Нижнем Тагиле отвечать за чистоту и безопасность улиц в ближайшие два года будет муниципальная компания

Отвечать за эксплуатационное содержание дорожно-уличной сети в Нижнем Тагиле в ближайшее время будет муниципальное унитарное предприятие «Тагилдорстрой». Компания стала единственным участником электронных торгов, и её заявку признали соответствующей всем необходимым конкурсным требованиям. МУП будет заниматься обслуживанием дорог и тротуаров в 2020–2022 годах. За все работы ему заплатят около 780 млн рублей. .

В конкурсной документации отмечается, что в зимний период ТДС обязан будет заниматься обработкой дорог противогололёдными материалами, уборкой снега с улиц, тротуаров, автостоянок и остановок, а также погрузкой его в автосамосвалы. Необходимо удалять снежные накаты автогрейдерами. Тротуары следует посыпать песком или гранитной крошкой. Обрабатывать тротуары и дорожные покрытия поваренной солью запрещено. В любую погоду подрядчик должен убирать с газонов случайный мусор, урны вдоль тротуаров и дорог очищать от отходов.

В летний период дорожно-уличную сеть необходимо подметать и мыть при помощи специальных машин. Газоны следует выкашивать. Работы по техническому содержанию асфальтобетонных покрытий проезжей части, включая аварийно-восстановительный ремонт бортового камня, должны осуществляться с применением горячих и холодных смесей.