Дорогой табак с алкоголем, снос самостроя и новые правила перевозки детей. 10 важных новогодних подарков от государства

С наступлением нового года в действующем законодательстве произошёл ряд важных изменений. Повысились акцизы на топливо, табак и алкоголь, в большую сторону изменился размер пошлины за выдачу автомобильных прав. Всё это позволит получит дополнительные миллиарды рублей для пополнения федерального бюджета, но в то же время существенно ударит по карманам обычных потребителей. Об основных изменениях в законодательстве в 2017 году читайте в подробном обзоре агентства новостей «Между строк».





С 1 января ставки акциза были подняты на шампанское, изготовленное из иностранного сырья, – до 36 рублей за литр (на 10 рублей). При этом ставки акциза на отечественное шампанское повышены лишь на 1 рубль – до 14 рублей за литр. Размер акциза на неигристые вина из российского сырья остался неизменным – 5 рублей за литр, а ставка на импортные вина выросла с 9 до 18 рублей за литр.

По мнению президента Союза виноградарей и виноделов России Леонида Поповича, сорта вина, на которые распространяется повышение акцизов, в ближайшее время поднимутся в цене примерно на 10-20%, пишет «Российская газета». Такие изменения, считают депутаты, помогут российской винодельческой отрасли развиваться и уже к 2025 году на 75% закрыть потребность в вине отечественного производства. Речь, прежде всего, идёт о поддержке шампанского из Ставропольского края, Крыма и Краснодарского края.





Ставки акцизов на сидр, пуаре и медовуху также подняли – с 9 до 21 рубля за литр до конца 2019 года. Акцизы на крепкий алкоголь (свыше 9% доли спирта), по сравнению с 2016 годом, повысили с 500 рублей до 523 рублей за литр, на алкоголь с содержанием спирта до 9% – с 400 до 418 рублей.

Также правительство предложило запретить использование пластиковой тары для пивной продукции объёмом более 1,5 л. В случае нарушения закона производителям придётся заплатить от 300 до 500 тысяч рублей. Несколько крупных заводов уже отреагировали на закон о ПЭТ таре для пива и приняли решение не выпускать в пластике пиво большего объёма.

Акцизы на табачную продукцию с начала 2017 тоже существенно выросли. Ставки на сигареты составили 1562 рубля за тысячу штук + 14,5% расчётной стоимости, то есть не менее 2123 рублей за тысячу штук в 2017 году. В 2018 году – не менее 2335 рублей, в 2019 году – не менее 2568 рублей. Ранее ставка составляла 1250 рублей за тысячу штук плюс 12% расчётной стоимости. Специалисты рынка опасаются, что россияне не выдержат такого удара по кошельку и начнут покупать больше нелегальной продукции. Сейчас это уже 2% от общего табачного рынка, или около 500 млн пачек сигарет.

Переход на жевательный табак или вейперы тоже влетит россиянам в копеечку. С начала года акцизы вводятся на нагреваемый табак (4800 рублей за 1 кг) и электронные сигареты – как само устройство (со ставкой 40 рублей за штуку), так и жидкость для систем доставки никотина (10 рублей за 1 мл).

По расчётам экспертов, минимальный рост цен табачной продукции составит 10%, максимальный – 30%.

Что касается топлива, то рост ставки акциза затронул автомобильный бензин 5-го класса – с нынешних 10 130 рублей за тонну до 10 535 рублей. По итогам трёхлетки ставка доберётся до 11 тысяч рублей. Это значит, что с 2017 по 2019 годы стоимость одного литра Евро-5 будет увеличиваться на 1-2 рубля ежегодно.

На дизельное топливо депутаты подняли ставку с 5 293 рублей за тонну до 6 800 рублей в 2017 году, 7 072 рублей в 2018 году и 7 335 рублей в 2019 году.

С первого января 2017 года на 30% подешевели электронные госуслуги, которые пользуются особенным спросом у пользователей – постановка автомобиля на учёт, оформление загранпаспорта и тому подобные. Так, если размер госпошлины не изменится, в 2017 году получить биометрический загранпаспорт можно будет не за 3,5 тысячи рублей, а примерно за 2,5 тысячи рублей.

Стоимость госуслуг было предложено снизить не только для физических лиц, но и для индивидуальных предпринимателей. В правительстве надеются, что экономическое стимулирование будет способствовать популяризации электронных госуслуг. Кстати, уже в этом году медицинские организации начнут выдавать больничные в электронном виде. Листы будут подписаны усиленной квалифицированной цифровой подписью, и юридически они ничем не будут уступать бумажным справкам. Предполагается, что подобное нововведение позволит пациентам свести к минимуму хождения по медицинским учреждениям и раньше вернуться на работу. Однако брать больничный в 2017 году в любом случае будет невыгодно.

Правительство РФ приняло новую формулу для расчёта больничных. Согласно ей, оплачивать больничный лист в размере 100% от заработной платы планируется только при наличии стажа более 15 лет. Сейчас для 100% оплаты больничного требуется 8 лет трудового стажа. Поднимать стаж будут постепенно, увеличивая его на 6 месяцев в год. Процесс начнут в 2017 году, а закончат в 2029-м. В следующем году для получения полного больничного листа понадобится стаж 9 лет.

МРОТ в 2017 году увеличится с 1 июля на 4%, или 300 рублей, – с 7 500 до 7 800 рублей. За последние четыре года он вырос с 5 205 до 7 500 рублей.

Сегодня штраф, накладываемый на юридическое лицо за несоблюдение минимального размера оплаты труда, составляет от 30 до 50 тысяч рублей.

Новые законы ГИБДД, вступающие в силу с 1 января 2017 года, коснутся удорожания обязательного страхового полиса ОСАГО. Его цена будет зависеть от числа нарушений и, если последних будет очень много, увеличится примерно в три раза. В большую сторону изменится и стоимость пошлины за выдачу автомобильных прав. Имущественный налог на наличие транспортных средств для предприятий отменят.

Внесены изменения в правила по организованной перевозке детей на автобусах (в том числе рейсовых). Запрещается перевозить несовершеннолетних на автобусах старше 10 лет. Определение возраста транспортного средства происходит только по году его выпуска, технические показатели при этом на запрет не влияют. За нарушение требования водителю грозит штраф в 3 тысячи рублей; должностному лицу – в 25 тысяч рублей, организации или ИП – в 100 тысяч рублей.

Власти приняли постановление, касающееся регулирования коллекторской деятельности, и теперь коллектор не может наносить должнику психический или физический вред, портить его имущество или применять силу. Звонить должнику коллектор сможет не чаще двух раз в неделю, проводить личные встречи – не чаще одного. Общение с должником ночью – с 22.00 до 8.00 в будни и с 20.00 до 9.00 в выходные – запрещено. Кроме того, взыскатели долгов не имеют права скрывать данные о номере телефона и электронной почте, которую они используют.

Коллекторская деятельность не должна распространяться на просрочку по коммунальным платежам и другие случаи из жилищного законодательства.

Речь идёт об инициативе правительства РФ по взиманию налога с собственников земли, на которой находятся незарегистрированные постройки. Администрировать налог на недвижимость планируется по схеме, которая работает при взимании штрафов за нарушение ПДД. Не важно, кто управлял машиной и совершил административное правонарушение – штраф за него платит собственник машины.

Также в июле вступит в силу положение, разрешающее снос домов, бань, сараев и веранд площадью до 50 кв. м в случае, если суд признает их самостроем. Выявлять незаконные постройки будут при помощи аэрофотосъёмки территории и данных государственного кадастра недвижимости, ЕГРП, а также архива БТИ.

В начале декабря 2016 года в ходе заседания думской комиссии по соцполитике начальник нижнетагильского управления образования Игорь Юрлов сообщил, что областные власти сократили финансирование организации отдыха детей во время каникул более чем на 40 млн рублей (со 117 до 77 млн рублей). Причина – изменение подхода к расчёту субсидий на оздоровительные кампании. Чиновник отметил, что снижение размера субсидии повлечёт за собой изменение целевых показателей в 2017 году. Если без санаторного оздоровления останутся 1820 детей, то от лагерей дневного пребывания придётся отказаться 4340 младшеклассникам.

Сегодня на Среднем Урале насчитывается около 450 тысяч школьников. Согласно целевому показателю, каждое лето порядка 80% из них должны быть охвачены организованным отдыхом. В 2017 году свердловские власти планируют выделить на отдых и оздоровление детей чуть больше миллиарда рублей.

Агентство новостей «Между строк»