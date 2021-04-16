Дополнительные «летние» электрички начнут курсировать из Нижнего Тагила с 17 апреля

Завтра, 17 апреля, на Свердловской железной дороге появятся дополнительные «летние» поезда. Они назначаются на дачный сезон в связи с увеличением пассажиропотока. Летний график будет действовать до 10 октября.

Из Нижнего Тагила будут ходить дополнительные электрички в сторону Кушвы, Невьянска и аэропорта Кольцово. Они будут ежедневными. Также на главных маршрутах добавят количество вагонов: вместо четырёх их станет шесть.

Расписание можно узнать в мобильных приложениях «Пригород» и «РЖД Пассажирам».