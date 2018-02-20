Допинг-проба Б кёрлингиста Крушельницкого дала положительный результат

В допинг-пробе Б российского кёрлингиста Александра Крушельницкого обнаружен мельдоний, сообщается на сайте Олимпийского комитета России. При этом в ОКР отмечают, что проба, взятая у спортсмена до начала Олимпийских игр, 22 января, была отрицательной.

«Обнаруженная в пробе концентрация мельдония говорит о не применяемом в медицинской практике однократном употреблении препарата, абсолютно бессмысленном с точки зрения достижения какого-либо терапевтического воздействия на организм человека. Таким образом, факт осознанного или системного употребления запрещённого вещества не подтверждается», — говорится в обращении ОКР.

Напомним, ранее антидопинговое подразделение Спортивного арбитражного суда (CAS) зарегистрировало дело в отношении 25-летнего спортсмена по факту обнаружения в его допинг-пробе А запрещённых веществ.

Отметим, Крушельницкий и Анастасия Брызгалова завоевали бронзу на Олимпиаде-2018 в турнире смешанных пар.