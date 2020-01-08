Дональд Трамп объявил о новых санкциях против Ирана

Президент США Дональд Трамп в обращении к нации заявил о новых санкциях против Ирана. Он сказал, что никто не пострадал в результате атаки Ирана на американские военные объекты, и назвал ущерб минимальным. Напомним, Иран ранее заявил о гибели 80 человек.

«Похоже, Иран отступил, это хорошо для всего мира», — заявил американский лидер.

Трамп заявил о намерении ввести новые экономические санкции против Ирана, не уточнив, какие именно.

«По мере того, как мы продолжаем оценивать варианты ответа на иранскую агрессию, США немедленно введут дополнительные жёсткие экономические санкции против иранского режима. Эти мощные санкции останутся в силе до тех пор, пока Иран не изменит свое поведение», — цитирует Трампа «Коммерсантъ».

Лидер США пообещал, что пока он находится на посту президента, у Ирана не будет ядерного оружия. Он призвал страны-гаранты разработать новую сделку с Ираном и отказаться от действующего Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

Напомним, в ночь на 8 января Иран объявил о пуске 15 ракет класса «земля—земля» по двум военным базам США в иракских Асаде и Эрбиле. Так власти ответили на убийство на территории Багдада иранского генерала Касема Сулеймани в ночь на 3 января. Накануне, 7 января, власти Ирана анонсировали «13 вариантов» ответа на действия США. По словам секретаря Высшего совета национальной безопасности (SNSC) Ирана Али Шамхани, каждый из этих ударом будет для США худшим «кошмаром» в истории.