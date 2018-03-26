«Дома обязательно поборемся». «Уралочка-НТМК» в Казани проиграла «Динамо» первый полуфинальный матч ЧР

Свердловская волейбольная команда «Уралочка-НТМК» проиграла первый полуфинальный матч чемпионата России казанскому «Динамо». Встреча прошла в столице Татарстана и завершилась победой хозяек со счётом 3:0 (25:23, 25:14, 25:17). Ответная игра серии до двух побед пройдёт в Нижнем Тагиле 29 марта. Если потребуется третья игра, то она пройдёт в Казани 7 апреля.

«”Динамо-Казань” смогло собраться в приёме, организовало действия в атаке и дожало нас в концовке. После этого они настроились, начали играть в свою игру и показали тот волейбол, на который они действительно способны. Они начали хорошо подавать, перестали ошибаться, и это очень осложнило нам игру. В начале матча мы лучше и агрессивнее подавали и атаковали. Но почему-то в конце первой партии сами ослабили подачу, стали больше ошибаться в приёме и потому проиграли концовку. У “Динамо-Казань” игроки, если брать в целом, всё-таки гораздо опытнее и сильнее. Как говорится, против лома нет приёма. И когда у “Динамо” пошла игра, нам уже было сложно их остановить. Я думаю, дома поборемся. Девчонки настроятся, сделаем разбор ошибок. И думаю, дома у нас игра будет гораздо лучше. Потому что сегодня у нас две партии совсем не сложились: не выполнили установки, и не всё получилось так, как мы хотели», — приводит слова главного тренера «уралочек» Николая Карполя пресс-служба казанского «Динамо».