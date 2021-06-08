Долгострой скандального ЖК «Тимирязевский» в Нижнем Тагиле начнут «размораживать» за 100 млн рублей

Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства Свердловской области разместил на сайте госзакупок тендер по изготовлению рабочей документации на строительно-монтажные работы долгостроя в Нижнем Тагиле. Как указано в техзадании, речь идёт о доме № 1 ЖК «Тимирязевский», который ООО «СУ-1» обещало сдать ещё в конце 2017 года. Начальная стоимость контракта составила 95,7 млн рублей. Подрядчик должен разработать рабочую и сметную документацию, продлить технические условия, выполнить дополнительные комплексные инженерные изыскания, а также проверочный расчёт запроектированных инженерных сетей.

Напомним, весной 2020 года прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора ООО «СУ-1» Алексея Носкова и финдиректора компании, возводившей в Нижнем Тагиле ЖК «Тимирязевский». Оба обвиняются в мошенничестве с деньгами дольщиков в особо крупном размере и легализации похищенных средств. По версии следствия, обвиняемые под предлогом строительства жилого комплекса в районе улиц Тимирязева, Ильича, Чайковского в Нижнем Тагиле похитили средства 31 дольщика на общую сумму свыше 31,9 млн рублей, перечислив их на расчётный счёт подконтрольной организации, учредителем которой является финансовый директор «СУ-1».

Сейчас ООО «СУ-1» находится в стадии конкурсного управления. В прокуратуре отметили, что конкурсный управляющий готовит документы для передачи в Фонд защиты прав участников долевого строительства для решения вопроса о финансировании работ по завершению стройки или выплате компенсаций дольщикам.

В строительство ЖК «Тимирязевский» вложили средства около 100 дольщиков. В феврале 2020 года «СУ-1» было признано банкротом решением Арбитражного суда Свердловской области. У застройщика накопились требования кредиторов на 25,4 млн рублей, ещё 24,3 млн компания не могла погасить по ранее вынесенным решениям арбитража. Налоговая служба приостановила все операции по счетам ООО «СУ-1».

В начале 2021 года по материалам прокуратуры следственными органами в отношении «СУ-1» возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путём обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения в особо крупном размере».