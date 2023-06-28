Доходы областного бюджета вырастут почти на 30 млрд рублей. Но многопрофильной детской больницы в Нижнем Тагиле в перечне объектов для допфинансирования нет

В Свердловской области доходы бюджета в 2023 году будут увеличены на 28,2 млрд рублей. Такое решение принял профильный комитет Законодательного собрания региона при рассмотрении проекта поправок в бюджет на 2023 год, сообщает департамент информационной политики региона. Дополнительные средства планируется потратить на здравоохранение, дорожное строительство, образование и благоустройство.

Значительная часть суммы, около 10 млрд рублей, пойдёт на повышение зарплат различных категорий бюджетников и увеличение соцвыплат.

Расходы на здравоохранение планируется увеличить более чем на 2 млрд рублей. Дополнительные средства в размере 1 млрд рублей также предусмотрены на закупку лекарственных препаратов для онкобольных. Кроме того, 906,9 млн рублей будет направлено на финансовую поддержку медучреждений, ещё 500 млн — на реконструкцию здания терапевтического корпуса Верхнепышминской ГБ. Порядка 95 млн рублей направляется на осуществление специальных социальных выплат медицинским работникам.

Примечательно, что во время утверждения бюджета Свердловской области на 2023 год депутаты Заксобрания региона рекомендовали в случае получения областью дополнительных доходов в текущем году потратить их в том числе на разработку проектно-сметной документации на строительство детской многопрофильной больницы в Нижнем Тагиле. Сейчас, в перечне объектов, куда планируется направить дополнительные доходы, согласно информации ДИПа, тагильской больницы нет. АН «Между строк» направило запрос в департамент, чтобы уточнить, предусмотрены ли в увеличенном бюджете расходы на смету. На момент выхода публикации, комментарий от ведомства не поступил.

Напомним, что для Нижнего Тагила детская многопрофильная больница является долгостроем. Разработка проекта началась ещё в 90-е годы прошлого века, однако тогда его реализацию приостановили из-за недостатка финансирования. Тем не менее, проект много раз пытались продолжить. Депутаты ЗакСо из Нижнего Тагила неоднократно поднимали вопрос о выделении из бюджета области денег на возведение долгожданной больницы. Летом 2017 года Евгений Куйвашев сообщил, что расскажет о проблеме президенту Владимиру Путину. В том же году из планового бюджета на 2017 год власти выделили 1,5 млрд рублей на достройку детской больницы, но в 2019 году чиновники решили, что долгострой проще снести и возвести новое медучреждение в районе госпиталя Тетюхина. Тогда в 2020 году был заключён контракт на проектирование больницы, но документация так и не была сдана.

Весной 2022 года депутат ЗакСо Вячеслав Погудин объявил о возобновлении планов по строительству медучреждения, которое должно было начаться в 2023 году. Затем в мае Евгений Куйвашев вновь рассказал президенту РФ о планах построить больницу в Нижнем Тагиле. А 26 мая 2022 года во время эфира программы «Владислав Пинаев. Разговор с городом» на канале «Тагил-ТВ» глава Нижнего Тагила озвучил сроки строительства детской многопрофильной больницы в Нижнем Тагиле. Мэр сообщил, что в 2023 году поступят средства на создание проекта, а в течение 2024–2025 годов будет проходить строительство.