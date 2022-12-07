Из-за дефицита бюджета в Свердловской области в 2023 году вновь откладывается строительство детской больницы в Нижнем Тагиле 

Строительство многопрофильной детской больницы в Нижнем Тагиле откладывается из-за нехватки денег в областном бюджете на 2023 год. Как сообщает новостное агентство «Накануне», дефицит ожидается порядка 19 млрд рублей. Согласно прогнозу депутатов, доходы в следующем году составят 354,4 млрд рублей, а расходы — 374,1 млрд рублей. Объём госдолга Свердловской области продолжит расти до 2025 года, после чего начнёт снижаться. В следующем году его размер увеличится с 108,7 млрд до 124 млрд рублей.

Депутаты рекомендовали региональным властям в случае дополнительных доходов предусмотреть в 2023 году увеличение затрат по ряду приоритетных направлений, в том числе на строительство детской многопрофильной больницы в Нижнем Тагиле. Кроме того, чиновники предложили выделить средства муниципалитетам на обеспечение жителей топливом, а также на электро-, тепло-, газо-, водоснабжение и ряд других направлений.

«Среди них обеспечение жильём детей-сирот, поддержка сельхозтоваропроизводителей, развитие промышленности и туризма, вакцинопрофилактика и иммунодиагностика, обеспечение онкобольных противоопухолевой лекарственной терапией, внедрение электронных медицинских карт. Отдельно необходимо выделить средства на разработку проектно-сметной документации на строительство детской многопрофильной больницы в Нижнем Тагиле», — пишет новостное агентство «Накануне».

Напомним, детскую многопрофильную больницу начали проектировать ещё в 90-е годы, но тогда постройку приостановили из-за отсутствия средств. Проект много раз пытались продолжить. Депутаты ЗакСо из Нижнего Тагила неоднократно поднимали вопрос о выделении из бюджета области денег на возведение долгожданной больницы. Летом 2017 года Евгений Куйвашев сообщил, что расскажет о проблеме президенту Владимиру Путину. В том же году из планового бюджета на 2017 год власти выделили 1,5 млрд рублей на достройку детской больницы, но в 2019 году чиновники решили, что долгострой проще снести и возвести новое медучреждение в районе госпиталя Тетюхина. Тогда в 2020 году был заключён контракт на проектирование больницы, но документация так и не была сдана.

Весной этого года депутат ЗакСо Вячеслав Погудин объявил о возобновлении планов на строительство медучреждения, которое должно начаться в 2023 году. Затем в мае во время своей предвыборной кампании Евгений Куйвашев вновь рассказал президенту РФ о планах построить больницу в Нижнем Тагиле. А 26 мая этого года во время эфира программы «Владислав Пинаев. Разговор с городом» на канале «Тагил-ТВ» глава Нижнего Тагила озвучил сроки строительства детской многопрофильной больницы в Нижнем Тагиле. Пинаев сообщил, что в 2023 году поступят средства на создание проекта, а в течение 2024–2025 годов будет проходить строительство. Проект по сносу долгостроя был готов ещё в 2020 году, но разбор конструкций до сих пор не начался.