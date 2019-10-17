Доходы Нижнего Тагила впервые в истории города вырастут до 14,4 млрд рублей

Доходная часть бюджета Нижнего Тагила впервые в истории города вырастет до 14,4 млрд рублей. Администрация внесла на рассмотрение депутатов гордумы корректировку бюджета города на 2019 год. В случае её принятия доходная часть увеличится на 672,3 млн рублей, расходная — до 14,8 млрд рублей. Дефицит при этом сократится с 434 млн до 384 млн рублей. Деньги направят в числе прочего на погашение кредиторской задолженности, переселение тагильчан из аварийных домов и ремонт сетей теплоснабжения в Дзержинском районе, рассказал АН «Между строк» замглавы города по финансово-экономической политике.

«177 млн рублей нам добавляют на обеспечение наших школ, 40 млн рублей — на садики. Пришли деньги на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, почти 138 млн рублей. 226 млн рублей — это та субсидия, которую нам дали на погашение кредиторской задолженности. 50 млн рублей — средства из резервного фонда Свердловской области на ремонт аварийных теплотрасс Дзержинского района», — рассказал о самых крупных траншах Алексей Бурдилов.

Корректировка также предусматривает перераспределение бюджетных средств внутри управлений и отделов в тагильской мэрии.

«В основном это перераспределение с целью обеспечить первоочередные расходы. Мы заявляемся в дополнительные отборы в этом году на благоустройство общественных территорий, дворовых территорий. И обеспечиваем эксплуатационное содержание дорог до конца года. Всё остальное — это мы по мелочи перераспределяем с точки зрения эффективного расходования средств», — добавил Бурдилов.

Напомним, ранее на аппаратном совещании в мэрии глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев попросил подчинённых активизировать работу с бюджетом. Он отметил, что конец года в очередной раз будет очень тяжёлым. Начальники управлений и отделов администрации должны быть готовы к перераспределению бюджетных средств и к тому, что «резать будут по живому».