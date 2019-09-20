«Кто не спрятался — я не виноват». Владислав Пинаев попросил чиновников активизировать работу по бюджету

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев сегодня, 20 сентября, на аппаратном совещании в мэрии попросил подчинённых активизировать работу с бюджетом. Он отметил, что конец года в очередной раз будет очень тяжёлым. Начальники управлений и отделов администрации должны быть готовы к перераспределению бюджетных средств и к тому, что «резать будут по живому».

«Сегодня меня абсолютно не удовлетворяет ситуация в администрации, — сказал Владислав Пинаев. — Необходимо активизировать работу со всеми главными распорядителями бюджетных средств. Вячеслав Алексеевич [Горячкин], нужно активизировать также работу с точки зрения доходной части. Все эти отговорки — мы делали, но не получилось — неинтересны никому. Конец года будет очень тяжёлым. Все методики, которые к нам применяют [для расчёта выделяемых средств], не соответствуют истинному положению дел. Сейчас посмотрим в расходных полномочиях, может, нас наконец-то услышат, поменяют подходы. Но готовьтесь к тому, что мы будем резать по живому. Кто не успел освоить средства, что-то сделать, это проблемы сугубо личные. Как говорится в детской поговорке, кто не спрятался — я не виноват».

Напомним, согласительные комиссии с участием глав муниципалитетов начали работать с 16 сентября. Мэрия Нижнего Тагила попросила у региональных властей деньги на ночное освещение, обследование всех мостов в городе, подготовку проектов для ремонта дорог в сёлах и деревнях, обустройство пешеходных переходов у школ и обновление светофоров. Финансовые средства необходимы на капремонты и замену пожарной сигнализации в образовательных учреждениях, где срок её эксплуатации уже истёк. Также защищались расходы на проектирование двух станций водоподготовки, что позволит Нижнему Тагилу заявиться на участие в федеральной программе «Чистая вода». По словам Владислава Пинаева, первый этап согласительных комиссий команда тагильских чиновников прошла достойно.