«Дочка» «Роскосмоса», потратившая 73 млн рублей на зарплату топ-менеджерам, оказалась «пустышкой»

Одна из дочерних структур «Роскосмоса» — «РК-Актив» — по результатам проверки Лефортовской межрайонной прокуратуры оказалась «пустышкой», со ссылкой на источники в правоохранительных органах пишет «Коммерсантъ».

За три года существования компания, созданная в качестве центра компетенций по управлению непрофильными активами организаций «Роскосмоса», потратила на зарплату руководству 73 млн рублей, но не заключила ни одного договора. По данным издания, с ноября 2016 по август 2018 года в «РК-Активе» сменилось три гендиректора, но ни при одном из них не был заключён хотя бы один договор. Первоначально «Роскосмос» оформил с «дочкой» договор на займ в размере 50 млн рублей, который мог быть использован на текущую деятельность. Первым директором «РК-Актива» стал бывший заместитель главы «Роскосмоса» Максим Петров, за его персональный автотранспорт компания оплачивала счета на 475 тысяч рублей ежемесячно.

«Из девяти трудоустроенных в "РК-Актив" человек восемь занимали руководящие должности с окладами до 1 млн рублей, а один числился "специалистом" с зарплатой около 150 тысяч рублей», — отмечает издание.

В итоге Петров, получив более 11,5 млн рублей зарплаты и свыше 5 млн рублей компенсаций и выплат, был уволен. Вторым директором стал Павел Татарцев, работавший в «РК-Активе» исполнительным директором. По данным проверки, невозвращённый в установленные сроки заём был пролонгирован до конца 2017 года и увеличен на 20 млн рублей. В отчёте аудиторов сказано, что действиями Петрова и Татарцева компания «была приведена фактически в предбанкротное состояние».

«Возможность для возврата займа, полученного от корпорации, отсутствовала, в связи с чем "Роскосмос" посчитал, что ему нанесён ущерб в размере 73 млн рублей», — подчеркнул собеседник газеты.

Он добавил, что результаты прокурорской проверки переданы в отдел МВД по району Лефортово, сотрудники которого примут решение о возбуждении уголовного дела по факту превышения должностных полномочий (статья 286 УК РФ) или откажут в этом. В столичной прокуратуре и полиции ситуацию пока не прокомментировали.