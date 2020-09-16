Дочь экс-министра обороны Анатолия Сердюкова стала владельцем петербургского фитнес-центра

Семнадцатилетняя дочь бывшего министра обороны России Анатолия Сердюкова Наталья стала владелицей фитнес-центра в Санкт-Петербурге, пишет «Собеседник».

Доля в 93% уставного капитала перешла к ней летом от её бабушки Зои Зубковой, жены бывшего премьер-министра и одного из близких друзей Путина Виктора Зубкова.

«Годовой оборот фитнес-центра — более 40 миллионов рублей — кажется не слишком солидным для дочери Сердюкова, но это явно только начало её бизнес-карьеры, ведь Наталье всего 17 лет», — пишет «Собеседник».

Также издание отмечает, что на Сердюкову записана квартира в Москве площадью 293,6 кв. м и стоимостью около 2 млн долларов — она досталась дочери бывшего министра бесплатно от управляющего делами президента ещё в 2007 году, когда Сердюковой было четыре года.

У 27-летней приёмной дочери Сердюкова Анастасии Зубковой также есть бизнес в Санкт-Петербурге — салон красоты «Нефертити» и спа-центр «Парадный».

Племянница Анатолия Сердюкова Юлия Багиева, дочь сестры экс-министра Галины Пузиковой, с 2018 года является совладельцем промышленной группы «Союз» — крупного производителя мебели. В прошлом году дочерняя компания «Союза» — ООО КМДК «Союз-Центр» — заключила с войсковой частью № 3694 договор на подачу-уборку железнодорожных вагонов. Всего фирма заработала на госзаказе 54 миллиона рублей, причём все контракты с ней заключались в обход конкурсных процедур как с «единственным поставщиком». Ещё одна принадлежащая племяннице Сердюкова фирма — «Союзинвест» — освоила почти полмиллиарда на контрактах с УФНС России по Москве: Багиева сдаёт налоговикам помещение по адресу Волгоградский проспект, д. 42, корп. 26, где располагается инспекция № 9. Кроме прочего, у Багиевой есть ресторанный бизнес: ей принадлежит доля в заведении Zoo Beer&Grill рядом со столичным метро «Краснопресненская». Ресторан позиционирует себя как заведение Аркадия Новикова, однако у известного ресторатора в заведении доля всего 30%, остальное принадлежит Багиевой и её партнёрам: сыну главы «Ростеха» Александру Чемезову и сыну первого заместителя главы госкорпорации Дмитрию Артякову.

Ранее «Проект» сообщал, что семье Сердюкова принадлежит недвижимость на Рублёвке стоимостью 1,2 млрд рублей.