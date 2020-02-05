«Проект» нашёл у семьи экс-министра обороны Сердюкова недвижимость на миллиард рублей

У бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова, уволенного в 2012 году в связи с коррупционным скандалом, обнаружили два участка в деревне Жуковка на Рублево-Успенском шоссе, сообщает издание «Проект».

По данным «Проекта», участки записаны на офшор, который связывали с его сестрой Галиной Пузиковой. Рыночная стоимость может составлять порядка 1,2 млрд рублей.

«Недвижимость приобрёл кипрский офшор Zapadni Enterprises Limited. Это произошло в апреле 2008 года — примерно через год после того, как Анатолий Сердюков был назначен министром обороны», — отмечает издание.

В 2012 году «Известия» со ссылкой на налоговую декларацию выяснили, что Пузиковой принадлежат сразу три квартиры в элитном доме в Москве. Одна из квартир была записана на офшор Zapadni Enterprises Limited. Получить комментарий представителя Сердюкова не удалось — адвокат экс-министра Константин Ривкин не ответил на звонок.

Сердюков был министром обороны России с 2007 по 2012 год, его отстранили от должности в связи с незаконными действиями по продаже военного имущества. В отношении него возбудили уголовное дело по уголовной статье «Халатность», однако в 2014 году следствие в отношении Сердюкова закрыли в связи с амнистией, приуроченной к 20-летию Конституции РФ.