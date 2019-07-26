Добровольное страхование жилья от ЧС опробуют на Свердловской области

Свердловская область станет одним из пилотных регионов, где внедрят добровольное страхование жилья от чрезвычайных ситуаций, сообщил «Известиям» президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс.

Среди 10 пилотных регионов Юргенс назвал Московскую и Ленинградскую области, Санкт-Петербург, а также Свердловскую, Тюменскую, Тверскую, Новосибирскую, Омскую и Белгородскую области и Пермский край. По подсчётам главы ВСС, цена добровольного страхования жилья от ЧС составит 300 рублей в год.

Заключать договоры с населением будут страховые компании, перестраховываться средства будут у национального перестраховщика — в Российской национальной перестраховочной компании.

Новый порядок страхования позволит выплачивать компенсации за пострадавшее от чрезвычайных ситуаций имущество за счёт страховых компаний, а не из резервного фонда президента или бюджета.