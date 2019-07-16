В платёжках за ЖКХ появится новая строка о добровольном страховании жилья

В платёжных квитанциях россиян за коммунальные услуги может появиться новая строка о добровольном страховании жилья от чрезвычайных ситуаций (ЧС), пишут «Известия».

Ожидается, что нововведение последует после вступления в силу соответствующего закона 4 августа. Нововведение предусматривает, что наличие страховки жилья от ЧС не отменяет государственных социальных выплат и права на получение нового жилья в случае разрушения старого, страховка же позволяет получить вместо новой недвижимости денежные выплаты. В таком случае страховщики будут покрывать ущерб в размере от 300 тысяч до полумиллиона рублей, остальное возьмёт на себя бюджет.

Закон о добровольном страховании жилья от ЧС внесли в Госдуму в 2015 году, а в 2018 году его приняли. Документ предусматривает, что в семи пилотных субъектах — Тюменской, Свердловской, Тверской, Ленинградской, Новосибирской областях, Санкт-Петербурге и Подмосковье — стартует программа страхования жилой недвижимости. Закон не предполагает автоматического включения в платёжку новой строки, поскольку этот вопрос с главами отдельных регионов хотят обсудить в Центробанке.

Тарифы на страхование жилья определит Банк России, выплаты будут отличаться в разных субъектах и устанавливаться в зависимости от состояния жилого фонда и подверженности субъекта ЧС. Точная цена полиса пока неизвестна, по разным данным, она варьируется от 1000 рублей в год до 150 рублей в месяц. При этом, по мнению адвоката Виктории Данильченко, новую строку в квитанции можно будет просто игнорировать.