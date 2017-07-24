До конца октября закрывается движение по нескольким улицам Нижнего Тагила

На Гальянке из-за строительства инженерной инфраструктуры жилого микрорайона «Муринские пруды» закрывается движение автотранспорта по нескольким внутриквартальным дорогам. Работы начались ещё в июне, а сейчас рабочие приступили к строительству дорог по Уральскому проспекту, улицам Удовенко, Булата Окуджавы, Смелянского.

С сегодняшнего дня и до 31 октября будет приостановлено движение на следующих участках: от Октябрьского проспекта до дома № 78 по Уральскому проспекту, от улицы Захарова до дома № 82 по Черноисточинскому шоссе. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии.

«Работы ведёт ООО “Уралстроймонтаж”, общая стоимость проекта составляет 540 млн рублей, – рассказал вице-мэр по городскому хозяйству и строительству Константин Захаров. – Проект подразумевает расширение дороги по Уральскому проспекту, строительство новой двухполосной дороги с тротуарами по Удовенко. На следующий год останется только улица Муринская».

Строительство инженерной инфраструктуры в новом микрорайоне на ГГМ, как и капитальный ремонт дороги на улице Космонавтов, реализуется в рамках программы софинансирования с областью. Вместе с двумя объектами капитального строительства и текущим ремонтом 13 дорог, в этом году Нижний Тагил потратит порядка миллиарда рублей, отметил Константин Захаров.

Агентство новостей «Между строк»