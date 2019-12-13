До конца 2019 года мэрия Нижнего Тагила направит на погашение кредиторской задолженности более полумиллиарда рублей

Мэрия Нижнего Тагила до конца 2019 года направит на погашение кредиторской задолженности почти 550 млн рублей. Об этом сегодня, 13 декабря, сообщил депутатам думской комиссии по бюджету и инвестициям вице-мэр по финансово-экономической политике Алексей Бурдилов. Ранее старший помощник прокурора Ленинского района Юлия Макаренко зачитала замечания от надзорного органа к проекту бюджета на 2020 год.

«В проекте бюджета в недостаточном объёме предусмотрены ассигнования на погашение кредиторской задолженности. По состоянию на 1 октября 2019 года просроченная кредиторская задолженность по бюджетной деятельности составляла 834 млн рублей. В проекте бюджета на указанные цели выделено 261,3 млн рублей. Неисполнение обязательств влечёт за собой возникновение дополнительных расходов от взыскания в судебном порядке процентов за пользование чужими денежными средствами, начисления штрафных санкций», — отметила Юлия Макаренко, добавив, что в начале декабря в адрес главы города было внесено представление об устранении нарушений Бюджетного кодекса.

Алексей Бурдилов пообещал представителю прокуратуры, что в ближайшее время уровень кредиторской задолженности будет существенно сокращён.

«В декабре 2019 года мы подписали соглашение на выделение финансовой помощи из средств областного бюджета на погашение кредиторской задолженности в сумме 347 млн рублей. Кроме того, уже на сегодня в бюджете предусмотрены ещё средства в сумме около 200 млн рублей, которые также будут направлены на погашение кредиторской задолженности. Таким образом, более 500 млн рублей кредиторской задолженности до конца 2019 года будет погашено. Плюс к этому в бюджете 2020 года на погашение кредиторской задолженности предусмотрено 261 млн рублей, на оплату задолженности по исполнительным листам — около 25 млн рублей».

Ранее замечания к проекту бюджета Нижнего Тагила на 2020 год, который уже начали рассматривать депутаты гордумы, высказала Счётная палата города.