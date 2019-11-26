«Кредиторка, дефицит бюджета и проблемы с мусоросортировочным комплексом». Счётная палата высказала претензии к проекту бюджета Нижнего Тагила на 2020 год

Счётная палата Нижнего Тагила высказала замечания к проекту бюджета города на 2020 год, который уже начали рассматривать в гордуме. Главный финансовый документ обсудили на заседаниях думских комиссий по бюджету, городскому и жилищно-коммунальному хозяйству, развитию предпринимательской деятельности и самоуправлению.

Глава Счётной палаты Валерий Платунов отметил, что в проекте в недостаточном объёме предусмотрены денежные средства на финансирование дефицита бюджета и погашение кредиторской задолженности. На 1 октября 2019 года просроченная кредиторка по бюджетной деятельности составляла почти 834 млн рублей. В 2020 году на её погашение запланировано выделить лишь 261,3 млн рублей.

«608 млн – это кредиторская задолженность по "Светлому городу". На этот, 2019 год, у нас заложено 172 млн рублей, мы ещё эти деньги не платили, будет снижение кредиторки. Плюс мы ждём помощи от области. Состоялась корректировка областного бюджета, нам были выделены средства на погашение кредиторской задолженности в сумме около 300 млн рублей», – парировала начальник финансового управления в мэрии Марина Кудрявцева.

По данным Счётной палаты, в следующем году мэрия должна заплатить в рамках концессионного соглашения по строительству мусоросортировочного комплекса в Нижнем Тагиле 430 млн рублей, но в проекте предусмотрена только четвёрть от суммы - 109,6 млн рублей.

«Да, мы заявлялись на всю сумму платы концедента. Но в рамках работы согласительных комиссий в области министерство по ЖКХ решило часть расходов взять на себя, у нас будет только доля, 30%. Это более 100 млн, то, что сегодня как раз заложено в бюджете», – сообщила начальник финансового управления Марина Кудрявцева.

По 8 из 12 направлений предусмотрено снижение расходов по сравнению с бюджетом 2019 года. Наибольший рост ассигнования произойдёт по разделам «Национальная экономика» (на 517,5 млн рублей) и «Культура и кинематография» (почти на 111 млн рублей). Деньги потратят на строительство моста через Нижнетагильский пруд и сопутствующей дорожной и инженерной инфраструктуры (1,1 млрд рублей), обновление пассажирского автопарка (из области поступят 110 млн рублей), берегоукрепление набережной Тагильского пруда (45,2 млн рублей), реставрацию комплекса «Музей-завод истории развития техники чёрной металлургии» (40 млн рублей), строительство детского центра на ГГМ (28 млн рублей), капремонт Дома культуры в Уральце (5,2 млн рублей) и приведение в порядок здания «Нижнетагильской филармонии» (почти 5 млн рублей).

Напомним, завтра, 27 ноября, в Общественно-политическом центре пройдут публичные слушания, где будут обсуждать проект бюджета на 2020 год. Предполагается, что его доходная и расходная части изначально будут составлять чуть более 14 млрд рублей (8,5 млрд рублей из них — межбюджетные трансферты), дефицит составит 56,6 млн рублей. Согласно главному финансовому документу, от НДФЛ чиновники рассчитывают получить в будущем году почти 3,4 млрд рублей, от акцизов на пиво — около 652 млн рублей, от налога на имущество — 353,7 млн рублей, от продажи материальных и нематериальных активов — почти 135 млн рублей, от использования государственного и муниципального имущества — лишь 100 млн рублей. На содержание и ремонт автодорог общего пользования направят почти 412,5 млн рублей, на приведение в порядок улиц в рамках нацпроекта БКАД — 627,5 млн рублей, на ликвидацию несанкционированных свалок – всего 750 тысяч рублей, на капремонт футбольного поля и трибун стадиона «Спутник» — почти 15 млн рублей.