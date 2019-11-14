До 20 млн рублей планирует выручить мэрия Нижнего Тагила от продажи Треуховского дома и ещё 21 объекта в 2020 году

От 17 до 20 млн рублей планирует выручить тагильская администрация в 2020 году от реализации 22 муниципальных объектов (5 нежилых зданий и 17 помещений). Этот вопрос обсуждали сегодня, 14 ноября, на заседании думской комиссии по муниципальной собственности. Средства, необходимые для подготовки объектов к приватизации, уже предусмотрены в проекте бюджета города на будущий год, говорится в заключении Счётной палаты.

В следующем году чиновники надеются продать не только цокольные помещения и гаражи, но и Треуховский дом первой половины XIX века по улице Кирова, 21 площадью 390,2 кв. м. В августе этого года он обрушился из-за сильных дождей. Здание является объектом культурного наследия. В первой половине XIX века дом, прозванный горожанами Треуховским, был построен для семей заводских служащих Демидова. В советское время в здании располагалось музыкальное училище. В последние годы памятник архитектуры разрушался. В августе в мэрии Нижнего Тагила сообщили, что готовы восстановить разрушенный после дождей Треуховский дом.

В заключении Счётной палаты города чиновники предупреждаются о рисках невыполнения прогнозного плана, поскольку включаемые в него Треуховский дом и часть здания в с. Сулём на ул. Гагарина, 54 могут оказаться не востребованными со стороны покупателей. Объекты повреждены, годы их постройки не установлены, коммуникации отсутствуют. Начальник управления муниципального имущества Марина Михайлова на заседании комиссии сообщила депутатам, что каждый объект рано или поздно находит своего покупателя.

В 2019 году тагильские чиновники надеялись выручить от продажи материальных и нематериальных активов 176 млн рублей, однако за 9 месяцев им удалось получить лишь 106,6 млн рублей и выполнить план на 60,6%. Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, за 9 месяцев составляют почти 161,6 млн рублей (64,7% от запланированной суммы).