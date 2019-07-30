Дневники бегунов, или Как сотрудники АН «Между строк» готовятся вместе с I love supersport к международному марафону «Европа-Азия» (часть 2)

До международного марафона «Европа-Азия» осталось всего 3 недели. А это значит, что времени на подготовку у сотрудников АН «Между строк» Жени Музяевой, Лены Полюговой и Юли Келлер, которые сейчас занимаются 2-3 раза в неделю вместе со школой бега I love running в Нижнем Тагиле, почти не осталось. Каждый из участников проекта имеет разную подготовку и ставит для себя разные цели — преодолеть за определённое время 10 или 21 км. Какое расстояние уже по силам пробежать нашим бегуньям и не передумали ли они участвовать в марафоне «Европа-Азия», читайте ниже в их дневниках.

До забега осталось 3 недели

«Бегать стало немного легче. В лёгком темпе и при пульсе 145 можно бегать и по 50 минут, и по часу. 7 км мне уже под силу, и до заветных 10 км осталось совсем немного. Собственно, как и времени до «Европы-Азии».

В качестве домашнего задания нас часто просят выполнить комплекс упражнений (мне этот пункт заменили занятиями по кроссфиту) и побегать 30–45 минут на улице. Бегать по асфальту в одиночку мне ужасно скучно. Гулять я люблю одна, но бегать на большие расстояния гораздо проще и интереснее «за разговорами». В I love running занимаются около 20 тагильчан с самым разным уровнем подготовки, в чате в WhatsApp всегда можно скооперироваться с кем-нибудь. Недавно мы, например, очень хорошо пробежались по набережной со следователем Леной — от цирка до пединститута и обратно. Она тоже любит активный отдых и преодолевать себя и открыта для всего нового.

В I love running вообще много таких людей — мужчин и женщин, — которые, несмотря на сознательный возраст, соцстатус и наличие семьи, до сих пор верят в чудо, по-детски радуются мелочам и не важничают.

Во время подготовки к «Европе-Азии» мне вновь пришлось пропустить пару тренировок, один раз — из-за пищевого отравления. Пока меня не было, ребята бегали под дождём, поэтому я не особо расстроилась из-за пропущенной тренировки. Лене Полюговой нравится заниматься в пасмурную погоду, а я немного побаиваюсь. С одной стороны, можно проверить иммунитет, и это здорово. С другой — если организм окажется слабоват, то вся подготовка к марафону и мои надежды пойдут прахом. В конце июля и начале августа синоптики обещают нам затяжные дожди, поэтому побегать под дождём мне рано или поздно всё-таки придётся. Надеюсь, я потом не разболеюсь.

Спецы (специальные беговые упражнения для бега) у меня стали получаться лучше. Мне нравится, что тренер Катя Малашенко много внимания уделяет растяжке, следит за пульсом и состоянием здоровья каждого бегуна. Изначально можно отнестись к ней несерьёзно из-за возраста (Кате всего 24 года), но тренер спуску не даёт и иногда, кажется, даже напускает на себя излишнюю строгость. Но Катя — настоящий профи: она работает детским тренером по лёгкой атлетике, является сертифицированным тренером по методике Natural Running и часто выступает судьёй на соревнованиях самого разного уровня.

Чем ближе марафон, тем чаще я переживаю из-за него. Ребята советуют бежать 10 км с небольшим пульсом. Мне хотелось бы попробовать выбежать из часа, но с пульсом 145 на преодоление дистанции понадобится больше времени. В ближайшие дни посоветуюсь на эту тему с тренером. Надеюсь, Катя поможет мне добиться этой цели».

«С каждой тренировкой мне всё легче и легче бегать. Сначала смогла пробежать 5 км, а потом и 7 км. А ведь перед тем, как я пошла заниматься в школу бега I love running, думала, что смогу пробежать на марафоне «Европа-Азия» в августе лишь 3 км. Пока ещё не поняла, смогу ли пробежать десяточку, но ребята, с которыми я занимаюсь, верят в мой успех. Я подхватила их драйвовую волну и просто кайфую на тренировках. Мне кажется, с началом занятий я стала более энергичной и теперь успеваю сделать ещё больше дел, чем раньше.

Признаюсь, я не полностью следую плану нашего тренера, действую интуитивно. В программе занятий каждый день, кроме воскресенья, расписан под ОФП (общую физическую подготовку), растяжку и кроссы. Нужно и планку делать, и приседы, и пистолетики, и бегать… Мне не хватает времени на всё это, да и желания каждый день в таком режиме заниматься нет. Поэтому по вторникам и пятницам у меня треньки со школой бега, по понедельникам, средам и четвергам я занимаюсь дома растяжкой, а по воскресеньям бегаю сама на стадионе. В субботу у меня отдых и любимая баня. Получается, что беговую нагрузку я получаю 3 раза в неделю. Тело успевает восстановиться, мне хорошо, и поэтому хотелось бы в дальнейшем сохранить такой темп занятий.

Пока мне сложно сказать, чем уже успел стать для меня бег. Каждый раз я испытываю разные эмоции. Во время тренировок стараюсь больше сосредотачиваться на процессе и не думать о работе или каких-то проблемах. Есть задача от тренера, и нужно максимально эффективно её выполнить. Другие эмоции испытываешь, когда бегаешь в одиночестве где-нибудь в парке или по набережной. Двигаешься в удовольствие, созерцая окружающие виды, людей, и в голову приходит сразу столько интересных идей и мыслей. Мне очень нравится такой эффект.

Уже купила себе не только красивые кроссовки, но и кепочку — вовсю готовлюсь к марафону. Последние тренировки перед забегом должны быть самыми тяжёлыми. Надеюсь, мой интерес к бегу не умрёт до момента икс. Посмотрим, какое расстояние мне удастся преодолеть в ближайшие дни».

«Я немного притёрлась к тренеру, и заниматься стало легче. Она грамотно подходит к выбору нагрузки: каждая мини-группа тренируется в своём темпе и выполняет только те задания, которые ей реально по силам. Я занимаюсь со «середнячками» (это группа между мастерами и новичками), и мне той нагрузки, которая даётся, абсолютно хватает. Нет такого чувства, будто я недорабатываю или, напротив, вот-вот потеряю сознание от усталости. Мне после тренировки хорошо так дышится, знаете, будто из бани только вышла, чувство такое же.

Очень нравится делать на тренировке ускорения. У меня, наконец-то, появляются живые соперники, а не только ветер. Кроме того, во время ускорений можно реально оценить свои силы и прогресс, которого мне уже удалось здесь добиться. И вообще это такой драйв, никакой «Диснейленд» не нужен.

Скажу честно: тренировочный план, который выдаётся нам на неделю, я не выполняю. Наверное, это плохо, и если мой дневник сейчас читает тренер, то у неё, возможно, возникло желание кинуть в меня тухлым помидором. Но погоди, тренер, не такая уж я лентяйка и прогульщица, просто очень люблю свободу. По понедельникам и четвергам у меня стабильно проходят занятия в тренажёрном зале, которые нравятся мне не меньше, чем тренировки в школе I love running. По средам и воскресеньям я бегаю кроссы от 12 до 20 км. Поэтому 21 км мне бежать не страшно. За какое время я пробегу это расстояние — другой вопрос. Наверное, ближе к марафону поставлю для себя какую-то более конкретную цель.

Для меня бег — это чаще всего не усилие над собой, а некая медитация. Я бегу туда, куда мне хочется, быстро или медленно, много или мало — всё зависит от настроения. Всегда в компании с музыкой и с отключённым от повседневности мозгом. Я так отдыхаю, мне так хорошо. Кто-то медитирует в компании с вином, кто-то — в бане, кто-то природой любуется, кто-то на йогу ходит, а я бегаю. И мы все счастливы. А вы уже нашли свой способ медитации?»