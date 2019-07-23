Дневники бегунов, или Как сотрудники АН «Между строк» готовятся вместе с I love supersport к международному марафону «Европа-Азия»

Можно ли подготовиться к международному марафону «Европа-Азия» за полтора месяца? Редакция АН «Между строк» решила проверить это на себе и записала нескольких сотрудников в школу бега I love running в Нижнем Тагиле. В течение июля Женя Музяева, Лена Полюгова и Юля Келлер будут учиться правильно бегать, а в августе попробуют пробежать на «Европе-Азии» в Екатеринбурге разные дистанции — 10 км и 21 км. Каждый из участников имеет разную подготовку. О сложностях, успехах и переломах (надеемся, что нет) сотрудники агентства будут писать еженедельно в своих дневниках. Следите за их записями на нашем сайте и поддерживайте в соцсетях.

До забега остался 1 месяц и 1 неделя

«Создательница школы I love supersport в Тагиле Аня Штейнварг предложила мне поучаствовать в проекте (и затащить туда же своих коллег) после забега ЕВРАЗа «Дай 5» в конце мая. Для меня это был первый соревновательный забег на 5 км. Я пробежала за 28 мин. 3 сек. И Аня сказала, что это хороший результат, можно попробовать пробежать 10 или 21 км. На 21 км по асфальту я не решилась, пошла на 10 км. Никогда не была фанатом бега, хоть и имела какое-то время дома беговую дорожку. У меня стройное телосложение и регулярные пробежки мне плюсов не добавляют — ну не могу я столько есть, чтобы не терять в весе.

Первые же тренировки я пропустила из-за работы, а потом недельного отпуска. На тренировке оказалось, что бежать нетяжело, если следить за пульсом. Раньше я на него внимание не обращала, да и ногу ставила неправильно, дышала через нос (надо через рот, оказывается). Занятия в I love supersport порадовали хорошим тренером, интересными и разнообразными спецами (спецтехника, беговые упражнения) и командным духом. На уроки бега ходят женщины и мужчины самого разного возраста, но все объединены одной идеей, и от этого заниматься вместе очень комфортно и весело. Валерий Болтушин каждое утро скидывает в общий чатик в WhatsApp селфи с пробежек и желает всем хорошего настроения на весь день. Аня Штейнварг всегда готова поддержать во время домашних кроссов (когда занимаешься не с тренером, а самостоятельно) — подержать твой рюкзак или телефон, дать вовремя попить воды, постебать за лень и нежелание бегать.

Лично я важность подготовки к забегам в полной мере ощутила в этом году во время участия в горном марафоне «Конжак». К нему однозначно нужно было готовиться, бегать трейлово по окрестностям Нижнего Тагила. У меня же единственной подготовкой к нему стали любимые и лайтовые (я же худышка) занятия по кроссфиту. Но бегать — всё-таки не гирей махать или под штангу садиться, это совершенно разные направления.

Пока мы бегаем на тренировках по 30 и 45 минут. Депутат гордумы Денис Корякин, который занимается с нами в I love running, говорит, что позже тренер будет давать домашнее задание — бегать по часу и больше — и пробежать 10 км станет гораздо проще, мы привыкнем к бегу на длинные дистанции. Склонна ему верить, он постоянно носится по ночам то по Тагилу, то по пригороду, то по Москве — по 10 км минимум пробегает. Монстр — в хорошем смысле, конечно.

Ну ладно, 10 км я смогу пробежать. Но хочется ведь сделать это не в черепашьем темпе, не ударить в грязь лицом, выбежать из какого-то конкретного времени (я пока не решила, из какого точно, но скоро определюсь). Главное, чтобы нас на тренировках двойными прыжками на скакалке не мучали, мне кроссфита хватает (шучу, конечно)».

«Первое занятие на стадионе школы № 90 было для меня волнительным. Я бегала кроссы на разные дистанции в институте около 17 лет назад, а заниматься предстояло вместе с теми, кто давно уже «в теме». Всегда любила уроки физкультуры, но профессионально не занималась ни одним видом спорта — была занята отработкой пальцев в музыкальной школе. Однажды решила побегать по пешеходной зоне, через 500 м за мной погналась стая бродячих собак, и на этом моё рвение к бегу быстренько закончилось. В I love running я бегаю не одна, и собаки мне не страшны. Хочу вместе с другими попробовать принять участие в забеге, пусть даже на небольшое расстояние. А потом уже буду увеличивать дистанцию.

Тренер Екатерина наконец показала мне, под каким уклоном должен быть корпус во время бега, как правильно ставить ноги и дышать. Беговые упражнения дались мне гораздо легче, чем многим опытным бегунам. Вообще первое занятие, вопреки моим страхам, прошло легко и весело. Зато на второй тренировке в «Аисте» я так старалась выполнить одно упражнение, что немного повредила колено на правой ноге. Хорошо, что оно вскоре зажило, иначе все мои мечты о «Европе-Азии» пошли бы прахом.

Как-то пришлось заниматься вечером на набережной, при всех, и это было для меня не очень комфортно — я же не профессиональный спортсмен. Сложно было пробежать от цирка до «Демидов Плазы» и обратно (2 км). Я старалась преодолеть себя, но в итоге вторую часть дистанции уже не бежала, а шла быстрым шагом. С каждой тренировкой мне всё легче и легче бегать, по силам уже целых 5 км. Не знаю, смогу ли я пробежать 10 км, ведь осталась не так много времени для подготовки. Другие ребята и тренер уверены, что да, я смогу, и это придаёт мне дополнительные силы. Сейчас даже подумываю, как бы мне начать бегать по утрам. Посмотрим, может, кто-нибудь сможет составить мне компанию».

«Я уже имею опыт занятий лёгкой атлетикой, по выходным бегаю спокойно по 17 км, поэтому мне готовиться к «Европе-Азии» гораздо легче, чем другим нашим девчонкам. На первой тренировке в I love supersport я едва сдерживала восторг и улыбку (это немного дико, так как чаще всего у меня серьёзный вид). Меня настигла ностальгия по тем временам, когда я занималась спортом вместе с другими ребятами. Те времена были для меня одними из самых счастливых в жизни. И вот теперь я снова занимаюсь на горе Долгой, с новым тренером и командой единомышленников.

Лично мне пока непривычно заниматься под руководством девушки-тренера, я всегда тренировалась у мужчин, они одним своим грозным взглядом передавали нужный месседж. Поэтому пока сложно серьёзно относиться к девушке-тренеру. Надеюсь, со временем это пройдёт.

Иногда приходится пропускать занятия из-за работы или учёбы — я сейчас как раз сдаю на права.

Но пока мне почти всё даётся легко. Прыжки в длину, в высоту… Мне казалось, что я порхаю, хотя со стороны, наверное, выглядела немного неуклюже, 10 лет всё-таки нормальных тренировок не было. Не буду же я одна где-нибудь в парке прыгать с горящими глазами, мне тогда точно кто-нибудь у виска покрутит. А тут все такие сумасшедшие немного, все получают от бега удовольствие. Когда занимаешься с командой, не один, не хочется пропускать тренировки, больше работаешь над собой и в итоге добиваешься более высоких спортивных достижений. Это очень круто».

Продолжение следует…