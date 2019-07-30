Дмитрия Гудкова арестовали за повторное нарушение правил проведения митинга

Тверской суд Москвы на 30 суток арестовал лидера «Партии перемен» и экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова. Ему вменяют повторное нарушение правил проведения митинга.

Гудков был задержан 28 июля на выходе из магазина, где он покупал продукты для задержанных во время прошедшей накануне акции протеста.

В своём телеграм-канале политик написал, что суд не учёл ни один аргумент защиты.

Напомним, 14 июля в Новопушкинском сквере прошла первая акция в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. Организаторы заявили, что мероприятие состоялось в формате встречи с избирателями. После того, как его участники установили палатки и принесли коврики для ночёвки около Мосгоризбиркома, начались задержания.

Как пишет RTVI, в протоколе об административном правонарушении говорится, что Гудков был одним из организаторов несогласованного мероприятия и призывал на него прийти с помощью твиттера.

Адвокат политика считает, что в деле нет доказательств, что аккаунт принадлежит именно Гудкову, поскольку после задержания телефон её подзащитного был изъят. В связи с этим есть все основания полагать, что публиковать сообщения в твиттер могли сторонние лица.

Рассмотрение жалобы от адвокатов Гудкова назначено на 1 августа.