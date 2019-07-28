Полиция вновь задержала оппозиционного кандидата в Мосгордуму Дмитрия Гудкова

Лидер «Партии перемен» и экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков вновь задержан в Москве. Об этом он сообщил в своём Twitter.

«Я задержан на выходе из магазина, покупал продукты ребятам в ОВД», — написал Гудков.

Жена Гудкова сообщила, что политика везут в ОВД «Тверское». Она рассказала, что силовики также приходили за начальником штаба Гудкова Эльвирой Вихаревой, но её не оказалось дома.

Дмитрия Гудкова уже задерживали вчера, 27 июля, когда он возвращался с дачи, чтобы принять участие в несогласованной акции за допуск в Мосгордуму независимых кандидатов. Позже его отпустили.

Напомним, 27 июля в центре Москвы прошла масштабная акция в поддержку оппозиционных кандидатов в Мосгордуму, которые не были допущены до выборов. Всего на митинге задержали 1373 человека.