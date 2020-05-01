Дмитрий Медведев заявил о неэффективной работе служб занятости в некоторых регионах России

Службы занятости и биржи труда в ряде регионов России работают неэффективно, нужно проанализировать реальную ситуацию в сфере обеспечения трудовых прав граждан. Такое мнение накануне высказал председатель «Единой России», зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе онлайн-совещания по вопросам совершенствования трудового законодательства, сообщает ТАСС.

По его словам, после окончания пандемии «Единая Россия» должна будет уделить пристальное внимание состоянию служб занятости в регионах России. Работа по повышению эффективности служб занятости имеет огромное значение, «чтобы в будущем они были лучше подготовлены», в том числе к форс-мажорным ситуациям. Медведев попросил президиум генсовета партии вместе с Минтруда, региональными властями, экспертами и общественными объединениями организовать эту работу.

Также Медведев добавил, что по инициативе «Единой России» в каждом регионе должна быть создана специальная трудовая комиссия с участием представителей региональной власти, служб занятости, профсоюзов и деловых объединений. Он отметил, что некоторые безработные не обращаются на биржу труда, так как в ряде регионов эти учреждения работают неэффективно.

«Нужно будет собрать всю информацию и разобраться с увольнениями людей и другими проблемами в сфере труда, которые возникли из-за пандемии», — заключил Медведев.

По словам Медведева, изменения в сфере занятости с учётом цифровизации экономики и на фоне пандемии коронавируса требуют нового взгляда на регулирование трудовых отношений. Председатель партии отметил, что сейчас многие люди перешли в режим удалённой занятости. Кроме того, по его словам, активно осваиваются цифровые технологии, которые, с одной стороны, предоставляют значительные возможности для самореализации, а с другой — создают для отдельных категорий граждан риски потерять работу и остаться невостребованными.

«Очевидно, мы должны будем по-другому взглянуть на регулирование трудовых отношений, и сейчас эта задача перешла из плоскости обсуждения в рабочий режим. Поэтому нужно детально проанализировать тот опыт, который накапливается прямо сейчас, а затем вернуться к вопросам изменения трудового законодательства, чтобы оно стало более современным и отвечало на те вызовы, с которыми столкнулось человечество в 2020 году», — добавил Медведев.

Жители Нижнего Тагила жалуются на то, что их заявления в Центре занятости обрабатываются по нескольку недель, поэтому они не могут встать на учёт как безработные и получать пособия. В условиях пандемии регистрация безработных происходит онлайн на портале «Работа в России». Чтобы встать на учёт по поиску работы, необходимо указать паспортные данные и прикрепить портфолио, на основе которого Центр занятости будет искать нужную вам работу.