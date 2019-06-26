«Для меня это вопрос принципа»: в Тавде пенсионер объявил голодовку из-за удержания половины пенсии за долги УК

76-летний пенсионер Валерий Кулаев из Тавды объявил бессрочную голодовку против незаконного, по его мнению, решения суда, из-за которого 50% его пенсии удерживают в счёт погашения долга перед управляющей компанией, пишет Ura.ru. В месяц пенсионер вынужден выживать на 4953 рубля.

Голодовку Кулаев начал 4 июня. Мужчина, больной диабетом, поддерживает силы лишь водой и за эти дни потерял 13 кг. По словам Кулаева, он получил квартиру в ноябре 2012 года.

«Это старое здание, бывшее общежитие, где комнаты переделали под квартиры для переселенцев из ветхого жилья. На трубах изоляции нет, они обогревают улицу, батареи никогда не промывали, и они забиты, в квартире зимой у стены с северной стороны температура не превышает 5–7 градусов тепла. Я бывший энергетик, знаю, как должно всё быть и что здесь неправильно», — рассказал Кулаев.

Пенсионер перестал платить за отопление, и у него накопился долг более 150 тысяч рублей, после чего решением судьи мирового участка № 3 был вынесен судебный приказ, согласно которому половина пенсии мужчины автоматически удерживается в счёт погашения долга перед УК «Единое агентство заказчика».

«У меня сахарный диабет, а сейчас я лишён средств к существованию. Всё равно меня скоро загонят в гроб, так, может, не зря умру. Я написал заявление судье Кронштапову, принявшему незаконное, на мой взгляд, решение, и с 4 июня я начал голодовку. Ничего не ем, только пью воду, я не обманываю, для меня это вопрос принципа», — добавил пенсионер.

До начала голодовки при росте 181 см Кулаев весил 90 кг. На сегодняшний день он похудел до 77 кг, самочувствие его при этом ухудшается. Пока голодовка ни к чему не привела, так как в Тавде никто никак не отреагировал на протест.

«Я не помню Кулаева. У меня так много дел, связанных с должниками, что всех запомнить невозможно», — признался судья Владимир Кронштапов.

В управляющей компании сообщили, что судились с Кулаевым несколько раз с 2015 года.