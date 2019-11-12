Для гордумы Нижнего Тагила купят автомобиль почти за 2,4 млн рублей

Мэрия Нижнего Тагила купит для городской думы седан. На него чиновники готовы выделить из местного бюджета около 2,4 млн рублей. На сайте госзакупок опубликован электронный конкурс, где указаны предпочитаемые технические и внешние характеристики машины. Определить победителя планируется в конце ноября.

«Решение о приобретении нового автомобиля было принято ещё в декабре прошлого года. В смете средства были предусмотрены, разрабатывалась конкурсная документация. Автомобиль покупается взамен изношенной Toyota Camry. Ей уже больше 11 лет, и она прошла 500 000 км. У неё уже такой список регламентных работ, ремонтных, что ежегодно на бюджет идёт очень большая нагрузка. Одно из требований – машина должны быть российской сборки», – рассказали АН “Между строк” в пресс-службе гордумы.

Согласно конкурсной документации, транспортное средство должно быть выпущено не ранее 2019 года и иметь автоматическую коробку передач и двигатель мощностью не менее 181 лошадиной силы, датчики парковки, камеру заднего вида и светодиодные фары. Автомобилю необходимо иметь также клавиши управления аудиосистемой на руле, систему экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС, мультимедийную систему с восьмидюймовым цветным экраном. Салон машины должен быть отделан тёмной кожей, заднее стекло, передние и задние сиденья обогреваться. Цвет кузова – белый перламутр. Гарантия седана должна составлять 100 000 км или 3 года с момента начала эксплуатации.

Сейчас у гордумы есть также Skoda Octavia. Машины необходимы НТГД в том числе для того, чтобы сотрудники её аппарата и депутаты могли посещать различные мероприятия.

Напомним, ранее мэрия Нижнего Тагила закупила для своих нужд новые Hyundai Solaris. Они заплатили за пять автомобилей 4,28 млн рублей.