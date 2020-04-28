Для больницы в Верхней Пышме закупят аппараты ИВЛ на сумму более 200 млн рублей

Верхнепышминская центральная городская больница в рамках перепрофилирования для оказания помощи пациентам с коронавирусом заключила два контракта на поставку аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) на общую сумму 222,4 млн рублей, пишет Znak.com.

В первом случае речь идёт о поставках 83 аппаратов ИВЛ Monnal T60 из Франции и комплектующих на сумму 190,6 млн рублей, стоимость одного аппарата ИВЛ составляет 1,45 млн рублей. Контакт заключён со свердловской компанией ООО «Линкос МК», владельцем и директором которой является Денис Буравлев.

Второй контракт на поставку 74 аппаратов ИВЛ ВРАР System Т-30Т из Китая на сумму 31,8 млн рублей получила компания ООО «Эф Джи Технолоджис», стоимость одного аппарата составляет 430 тысяч рублей. В обоих контрактах указан срок изготовления оборудования — не ранее 2019 года.

Всего компания ООО «Эф Джи Технолоджис» планирует поставить в свердловские больницы 200 аппаратов ИВЛ, произведённых на китайском заводе BMC Medical. Помимо больницы в Верхней Пышме, речь идёт о госпитале для ветеранов войн и нескольких других медучреждениях.

«Мы являемся региональным представителем официального дистрибьютора в России. У нас давно были предложения о сотрудничестве от дистрибьюторов. Мы рассказали о своих возможностях Минздраву Свердловской области и поняли, что спрос есть», — рассказал бенефициар компании Максим Гунин.

Он уточнил, что у всех аппаратов ИВЛ, которые поступят в свердловские больницы, есть регистрационные удостоверения.

«Растаможивает оборудование официальный дистрибьютор, затем оно поступает к нам, а мы уже продаём больницам», — рассказал он.

По данным Гунина, свердловские предприятия, производящие ИВЛ — Уральский приборостроительный завод (УПЗ), Уральский оптико-механический завод (УОМЗ), «Тритон Электроникс», — сейчас загружены заказами для всех регионов России, свердловские больницы стоят в общей очереди, поэтому есть необходимость и в медтехнике из Китая.

В Свердловской области коронавирус сегодня подтверждён у 85 человек, всего в регионе зарегистрировано 539 случаев новой коронавирусной инфекции.

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