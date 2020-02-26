Директору ГДДЮТ объявили выговор из-за многочисленных нарушений в учреждении

Директора Городского дворца детского и юношеского творчества Оксану Михневич привлекли к дисциплинарной ответственности из-за многочисленных нарушений, которые обнаружила Счётная палата Нижнего Тагила в ходе плановой проверки учреждения. Об этом начальник управления образования Татьяна Удинцева сообщила сегодня, 26 февраля, на думской комиссии по соцполитике. Она отметила, что руководителю ГДДЮТ был объявлен выговор.

«По результатам проверки Счётной палаты был разработан план мероприятий, который включает в себя 30 пунктов. Сейчас все мероприятия либо выполнены, либо находятся в стадии выполнения. Виновные лица привлечены к ответственности. Прокуратурой Тагилстроевского района были возбуждены дела о совершении административного правонарушения директором и заместителем директора. В отношении заместителя вынесено постановление об административном наказании в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей», — пояснила Татьяна Удинцева.

Руководителей привлекли к ответственности за «ненадлежащее состояние достоверности бухгалтерского учёта, несвоевременное предоставление отчётности и необеспечение рационального использования средств учреждения».

Напомним, Счётная палата Нижнего Тагила выявила при проверке ГДДЮТ 36 нарушений. Оказалось, что учреждение имело два разных варианта муниципального задания. При этом в одном из них не были указаны показатели, характеризующие качество и объём работ. Специалисты контрольно-ревизионного органа также обнаружили множество нарушений, связанных с ведением бухгалтерского учёта, неэффективное расходование бюджетных средств. Во дворце не застраховали муниципальное имущество на сумму почти 7 млн рублей. Кроме того, на его территории были обнаружены 337 единиц движимого имущества, не отражённых в бухгалтерском учёте. Городской дворец детского и юношеского творчества частично не согласился с результатами проверки и даже подал заявление в Арбитражный суд с требованием признать незаконным представление Счётной палаты.