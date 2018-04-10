Директору детско-юношеской хоккейной школы «Спутник» грозит увольнение. «Подавал искажённую финансовую информацию»

Замглавы администрации Нижнего Тагила по социальной политике Валерий Суров пригрозил увольнением директору детско-юношеской спортивной школы по хоккею «Спутник» Александру Медведеву. Причиной стали многочисленные нарушения, которые Счётная палата Нижнего Тагила выявила при проверке расходования ДЮСШ бюджетных средств, а также использования ею муниципального имущества за 2017 год.

«Было обнаружено возникновение обязанностей по возврату в местный бюджет средств субсидий на выполнение муниципального задания в части неоказанной муниципальной услуги в сумме 197,9 тысячи рублей. Несоответствие данных журнала учёта учебно-тренировочных занятий и данных отчёта о выполнении муниципального задания — в отчёте показатели завышены. Показатели качества услуг в муниципальном задании не отвечают установленным требованиям Бюджетного кодекса. Приём тренера-преподавателя без соответствующего образования и опыта работы. Неэффективное использование муниципального имущества», — перечислил нарушения и недостатки в работе ДЮСШ председатель Счётной палаты Валерий Платунов сегодня на думской комиссии по молодёжной политике, физической культуре, спорту и туризму.

Материалы проверки были направлены сотрудникам прокуратуры и полиции. В управлении по развитию физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации города АН «Между строк» сообщили, что часть замечаний была уже устранена. Тренер-преподаватель, работавший в «Спутнике» без необходимого образования и опыта, уволился из школы по собственному желанию 31 марта. Руководителю ДЮСШ Александру Медведеву вынесен выговор. Валерий Суров пригрозил ему увольнением в случае невозврата в бюджет города 197,9 тысячи рублей.

«Я не сторонник жёстких мер, но когда руководитель подаёт искажённую финансовую информацию, именно искажённую, то за это надо наказывать. И если в течение месячного срока на момент устранения замечаний по акту не будут возвращены деньги, руководитель будет уволен», — сказал замглавы администрации по соцполитике Валерий Суров.

Отметим, на днях хоккеисты 2005 года рождения из ХК «Спутник» вышли в группу «Сильнейшие» первенства России среди ДЮСШ. Это произошло по итогам переходного турнира, который проходил 6–8 апреля в Ледовом дворце спорта в Нижнем Тагиле. В своей группе спортсмены заняли первое место.

В конце прошлого года администрация Нижнего Тагила объявила выговоры директору и сотрудникам детско-юношеской спортивной школы «Тагилстрой». В ходе проверки деятельности учреждения за 2016 год сотрудники Счётной палаты также выявили многочисленные нарушения.