Директору детско-юношеской хоккейной школы «Спутник» грозит увольнение. «Подавал искажённую финансовую информацию»

10.04.2018 20:12
Директору детско-юношеской хоккейной школы «Спутник» грозит увольнение. «Подавал искажённую финансовую информацию»

Замглавы администрации Нижнего Тагила по социальной политике Валерий Суров пригрозил увольнением директору детско-юношеской спортивной школы по хоккею «Спутник» Александру Медведеву. Причиной стали многочисленные нарушения, которые Счётная палата Нижнего Тагила выявила при проверке расходования ДЮСШ бюджетных средств, а также использования ею муниципального имущества за 2017 год.

«Было обнаружено возникновение обязанностей по возврату в местный бюджет средств субсидий на выполнение муниципального задания в части неоказанной муниципальной услуги в сумме 197,9 тысячи рублей. Несоответствие данных журнала учёта учебно-тренировочных занятий и данных отчёта о выполнении муниципального задания в отчёте показатели завышены. Показатели качества услуг в муниципальном задании не отвечают установленным требованиям Бюджетного кодекса. Приём тренера-преподавателя без соответствующего образования и опыта работы. Неэффективное использование муниципального имущества», перечислил нарушения и недостатки в работе ДЮСШ председатель Счётной палаты Валерий Платунов сегодня на думской комиссии по молодёжной политике, физической культуре, спорту и туризму.

Материалы проверки были направлены сотрудникам прокуратуры и полиции. В управлении по развитию физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации города АН «Между строк» сообщили, что часть замечаний была уже устранена. Тренер-преподаватель, работавший в «Спутнике» без необходимого образования и опыта, уволился из школы по собственному желанию 31 марта. Руководителю ДЮСШ Александру Медведеву вынесен выговор. Валерий Суров пригрозил ему увольнением в случае невозврата в бюджет города 197,9 тысячи рублей.

«Я не сторонник жёстких мер, но когда руководитель подаёт искажённую финансовую информацию, именно искажённую, то за это надо наказывать. И если в течение месячного срока на момент устранения замечаний по акту не будут возвращены деньги, руководитель будет уволен», сказал замглавы администрации по соцполитике Валерий Суров.

Отметим, на днях хоккеисты 2005 года рождения из ХК «Спутник» вышли в группу «Сильнейшие» первенства России среди ДЮСШ. Это произошло по итогам переходного турнира, который проходил 6–8 апреля в Ледовом дворце спорта в Нижнем Тагиле. В своей группе спортсмены заняли первое место.

В конце прошлого года администрация Нижнего Тагила объявила выговоры директору и сотрудникам детско-юношеской спортивной школы «Тагилстрой». В ходе проверки деятельности учреждения за 2016 год сотрудники Счётной палаты также выявили многочисленные нарушения.

Фото: 
группа школы хоккея «Спутник» в соцсети «ВКонтакте»
Copyright