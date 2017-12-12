Мэрия Нижнего Тагила объявила выговор директору спортшколы «Тагилстрой», которую обвиняют в поборах

Администрация города Нижнего Тагила объявила выговоры директору и сотрудникам детско-юношеской спортивной школы «Тагилстрой», которую прокуратура Ленинского района сейчас проверяет на наличие денежных поборов. Об этом начальник управления по развитию физкультуры, спорта и молодёжной политики администрации города Дмитрий Язовских сообщил на профильной думской комиссии.

В ходе проверки деятельности учреждения за 2016 год сотрудники Счётной палаты выявили многочисленные нарушения. Так, в бухгалтерской отчётности спортшколы не была отражена просроченная кредиторская задолженность почти на полмиллиона рублей, а объёмные показатели в отчёте о выполнении муниципального задания оказались завышены, что повлекло за собой излишние траты из местного бюджета.

По данным Счётной палаты, сотрудникам учреждения было выплачено на 275 тысяч рублей больше положенного. Кроме того, в спортшколе производилась выдача доплат за расширение зон обслуживания за полные ставки при отсутствии таковых, в этом случае неправомерные расходы составили 129,29 тысячи рублей. Все материалы проверки были направлены в прокуратуру Ленинского района Нижнего Тагила.

Напомним, в конце ноября этого года прокуратура также начала проверку деятельности спортивной школы «Тагилстрой». Поводом для разбирательства послужило обращение родителей, несогласных с ежемесячными денежными поборами. В областной прокуратуре отметили, что руководство спортшколы собирает по 500 рублей с каждого ученика на ремонт помещений, поездки на спортивные соревнования. Если в учреждении занимаются два ребёнка из одной семьи, то за каждого родитель платит по 400 рублей. Учащиеся из многодетных семей от взносов освобождены. Надзорное ведомство выясняет, являются ли взносы добровольными, как они оформляются юридически и отчитывается ли администрация школы перед родителями о том, куда деньги были направлены. Директор спортивной школы «Тагилстрой» Светлана Блюденова уверяет, что в учреждении денежных поборов нет.

Спортивная школа «Тагилстрой» появилась на улице Космонавтов в июне 2000 года. Учреждение проводит учебно-тренировочные занятия по восьми видам спорта: волейболу, спортивному туризму, лыжным гонкам, боксу и кикбоксингу, самбо, черлидингу, тхэквондо. Занятия ведутся платно и бесплатно для льготников. Сейчас в школе занимаются более 900 юных спортсменов.