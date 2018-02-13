Директор управляющей компании 18-этажного дома, оставшегося без лифта, обвинил жильцов в халатности

Директор УК «Уралэкспо-НТ» Виктор Куценок заявил, что жильцы 18-этажного дома № 1 по Черноисточинскому шоссе, где 10 февраля сломался пассажирский лифт, сами не позаботились о своевременном ремонте его узлов и агрегатов. По словам представителя УК, оба лифта были проверены в августе 2017 года, после чего была произведена замена электроразводки шахты. Общая стоимость работ составила около полумиллиона рублей.

«В октябре 2017 года на общем собрании собственников помещений обсуждались вопросы о модернизации механической части грузопассажирского лифта и определении источника финансирования. Собственники помещений в МКД не приняли решение осуществить дополнительное финансирование модернизации лифта», — говорится в ответе УК на запрос АН «Между строк».

Кроме того, Виктор Куценок пояснил, что в настоящее время уже выбран поставщик сломанной лебёдки и до 22 февраля работы по её замене будут выполнены.

Житель дома Фёдор Малеев подтверждает слова директора управляющей компании.

«В прошлом году было собрание, но жильцы не захотели тогда дополнительно тратиться на лифт. На спецсчёте нашего дома есть деньги, которые, скорее всего, и пойдут на оплату новой лебёдки», — говорит Малеев.

Напомним, пассажирский лифт в «свечке» на Черноисточинском шоссе, где проживает много пенсионеров и семей с малолетними детьми, сломался 10 февраля. Ранее озвучивалось, что доставка и замена сломанного агрегата может занимать до 45 дней.