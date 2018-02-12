В Нижнем Тагиле жильцы 18-этажного дома остались без лифта на 45 дней

Жители «свечки» по Черноисточинскому шоссе, 1 остались без лифта. По словам одного из жильцов Фёдора Малеева, 10 февраля в 18-этажном здании пассажирский лифт сломался и на его ремонт потребуется 45 дней. Малеев отмечает, что в доме проживает много пенсионеров и семей с малолетними детьми.

«В доме есть ещё грузовой лифт, но он уже месяц не работает, — говорит Малеев. — Мы сами живём на 13-м этаже, и супруга не может выйти на улицу, поскольку уже в возрасте и имеет проблемы со здоровьем. Я разговаривал с бригадиром ремонтников, он мне сказал, что сломалась лебёдка и её надо заказывать. Срок доставки может достигать 45 дней».

В управляющей компании «Уралэкспо-НТ» журналиста АН «Между строк» попросили сделать официальный запрос для получения комментария, отметив, что «вмешательство СМИ» процесс ремонта лифта не ускорит.

Согласно данным портала ГИС ЖКХ, дом построен в 1995 году и имеет 87 квартир.