Директор регоператора «Рифей» отчитался перед общественным советом о проделанной за год работе

Накануне, 9 декабря, в администрации Нижнего Тагила прошло второе заседание общественного совета при региональном операторе по обращению с ТКО «Рифей». Из 15 членов совета на встрече присутствовали только шестеро, и был поднят вопрос о дальнейшей судьбе совещательного органа. Председатель совета тагильский эколог Андрей Волегов-Князев предложил разослать отсутствующим коллегам письма-обращения с вопросом о том, каким они видят будущее данного совета и своё участие в нём. Несмотря на отсутствие кворума, было принято решение заслушать доклад директора «Рифея» Фёдора Потапова о проделанной регоператором работе за 11 месяцев текущего года.

«За 11 месяцев с территории северного АПО нами вывезено порядка 2,4 млн кубических метров отходов и ликвидировано 214 несанкционированных свалок, — отметил Фёдор Потапов. — По итогам 10 месяцев в адрес потребителей услуг было начислено 1,71 млрд рублей, а поступило на счёт 902 млн рублей, что составляет примерно 57%».

Также Потапов отметил, что, по его мнению, регион ещё не готов к раздельному сбору мусора. К тому же не исключено, что в этом случае тариф может вырасти из-за увеличения затрат регоператора на логистику.

«Я вижу в перспективе дуальное разделение отходов: органические и неорганические. Пока не созданы мусоросортировочные комплексы, разделять ТКО на большее количество фракций считаю нецелесообразным. Нужно учитывать не только трудозатраты, но и то, как отходы будут разделяться внутри помещения. Если граждане готовы ещё поместить у себя два ведра под мусор для пищевых и непищевых отходов, то поставить семь вёдер, думаю, вызовет затруднения», — считает Потапов.

Отвечая на вопрос общественников о пересмотре действующих нормативов накопления ТКО, руководитель регоператора отметил, что вывезенный объём мусора уже превышает запланированный.

«На сегодняшний день я могу сказать, что норматив на 95% рассчитан верно. Поэтому говорить о том, что у нас образуется мало отходов, не совсем правильно. Если бы цифры расходились значительно, то тогда можно было сказать, что РЭК просчиталась, но факты говорят об обратном», — подчеркнул Потапов.

При этом представитель «Рифея» отметил, что подсчёт ведётся в кубических метрах, а не в тоннах, где разница между «фактом» и «планом» более заметна.