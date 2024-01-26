Директор нижнетагильского центра «Мой бизнес» Сергей Федореев рассказал АН «Между строк» об итогах 2023 года и перспективах развития МСП в городе

Центр «Мой бизнес» в Нижнем Тагиле успешно функционирует с 2019 года. Являясь представительством Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП), центр оказывает специализированные услуги предпринимателям города и Горнозаводского округа в соответствии с задачами национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», а также регулярно становится площадкой для проведения тематических мероприятий. Журналист АН «Между строк» поговорил с директором центра Сергеем Федореевым об итогах 2023 года, актуальных проблемах, с которыми сегодня сталкивается бизнес, и перспективах развития сектора МСП (малого и среднего предпринимательства) в городе и округе.

— Каким стал 2023 год для центра «Мой бизнес»? Какие задачи были поставлены? Что удалось воплотить в жизнь?

— Неизменной задачей центра с момента основания остаётся привлечение мер поддержки предпринимательства регионального и федерального уровней на территорию Горнозаводского управленческого округа, в особенности в Нижний Тагил. Когда центр «Мой бизнес» только начинал работать, основной фокус нашего внимания был направлен на активизацию предпринимательского сообщества города. В то время годовой объём финансовых инструментов, привлекаемых СОФПП, составлял около 80 млн рублей. Сегодня, когда этот объём вырос до полумиллиарда рублей в год, мы пониманием, как это было мало. Стараясь привлекать бизнес-сообщество Нижнего Тагила к нашим активностям, мы не только пиарим возможности, которые можем дать предпринимателю, но и повышаем доверие к нашей инфраструктуре. Всё-таки традиционно у нас в обществе есть недоверие к государственным структурам и институтам, но я могу сказать так: кто пришёл к нам и начал пользоваться теми инструментами, которые мы предоставляем, тот остаётся с нами и работает долго.

Другой важной задачей СОФПП остаётся популяризация предпринимательской деятельности. В рамках неё центр «Мой бизнес» регулярно проводит мероприятия. Одним из наиболее заметных за минувший год стало «Шоу коротких историй», в рамках которого предприниматели города делились своими рассказами об ошибках, совершённых при ведении бизнеса.

— Какие инструменты поддержки СОФПП предоставляет предпринимателям? Какие из них наиболее востребованы?

— Самой популярной мерой поддержки предпринимателей традиционно являются льготные займы, которые центр «Мой бизнес» регулярно предоставляет клиентам. Несмотря на повышение ставки рефинансирования, предложения СОФПП по займам всё равно остаются значительно выгоднее для бизнеса, чем аналогичные предложения иных кредитных организаций.

Другой крайне полезный инструмент поддержки — поручительство по банковским гарантиям. В последнее время количество поручительств, которые даёт центр «Мой бизнес», выросло в разы. Сейчас государство идёт по пути повышения доступности средств для бизнеса, в том числе за счёт субсидирования ставки по банковским кредитам. Когда бизнесу не хватает своих залогов, предприниматель приходит в банк и говорит, что его поручителем по банковскому кредиту будет наша организация. Таким образом предприниматель может привлечь большую сумму для своего дела, нежели без нас.

Ещё один инструмент, пользующийся популярностью у клиентов центра «Мой бизнес», — это консультации и обучение. В этом направлении центр помогает как начинающим, так и уже действующим предпринимателям. Для людей, которые пока только мечтают заняться своим делом, СОФПП реализует образовательные программы. Центр предлагает разные курсы, которые подойдут не только старшим школьникам и студентам, но и взрослым людям.

Что касается консультаций, они проходят по самым разным вопросам — от выбора организационно-правовой формы до частных вопросов ведения бизнеса и предоставления услуг «уполномоченной бухгалтерии». Если нет своего бухгалтера, мы поможем с ведением бухучёта.

Об услуге «уполномоченная бухгалтерия» Агентство новостей «Между строк» подробно рассказывало в рамках постоянной рубрики «Guide PRO». Ознакомиться с текстом можно по ссылке.

— Как изменился сегмент малого и среднего бизнеса в Нижнем Тагиле и ГГО за прошедший год? С какими проблемами приходится сталкиваться предпринимателям сегодня?

— За 2023 год очень сильно изменился запрос от предпринимателей. Если раньше основной спектр вопросов касался взаимодействия с государственными органами, то сейчас запрос изменился в сторону нехватки кадров. В России в целом наблюдается большой кадровый дефицит, что особенно непривычно для компаний, работающих в Нижнем Тагиле, где с кадрами всегда было всё в порядке. Особенно остро проблема ощущается в сегменте малого и среднего предпринимательства. Если раньше наши крупные градообразующие предприятия были фактически поставщиками кадров для сегмента малого и среднего бизнеса, то сейчас время изменилось. Теперь уже сегмент малого и среднего бизнеса стал поставщиком кадров для наших промышленных гигантов. В таких условиях система образования, существующая у нас в регионе, не поспевает и не справляется с темпами подготовки новых квалифицированных кадров. Хуже всех в этом смысле бизнесменам, занимающимся производством, где не хватает инженеров и других технических специалистов.

— Насколько актуальна сегодня для бизнеса сфера развития собственного производства? Есть ли в Нижнем Тагиле успешные кейсы в этой области? Оказывает ли фонд им поддержку?

— Запустить своё дело в сфере торговли проще, чем создавать производство с нуля. Так думает большинство молодых предпринимателей, и небезосновательно. С другой стороны, маржинальность в торговле сейчас крайне низкая. Зарабатывать довольно тяжело, как и конкурировать с теми, кто уже занял нишу на рынке. Конечно, остаются понятные и простые направления, с которых можно стартовать: сфера услуг и общепита. Здесь больше возможностей, чем в той же торговле.

Но при этом сейчас некоторые торговые компании, начавшие с обычной перепродажи, вырастают и становятся производственниками. Особенно активно это происходило в 2022 году. Безусловно, риски в сфере производства больше. Да и вложений требуется больше. Тем не менее в Нижнем Тагиле есть хорошие примеры создания собственного производства и импортозамещения. Такие проекты реализуют ООО «Инструментально-механический завод», ООО «К5» (​инжиниринговые услуги), ООО «РаCвет» (производство метизов) и другие, которые увидели свои ниши, появившиеся вследствие разрушения логистических связей с иностранными компаниями. Сегодня они динамично развиваются, активно пользуются всеми нашими инструментами поддержки и осваивают отечественный рынок.

— СОФПП работает не только с начинающими предпринимателями, но и с состоявшимися и успешными бизнесменами. Насколько отличаются запросы у таких клиентов?

— Безусловно, отличаются. Для опытного предпринимателя запросы всегда конкретные: новые источники финансирования, развитие и масштабирование бизнеса. Но есть и ещё одна важная потребность — наставничество. Бизнесмены хотят передавать свой опыт молодым коллегам. В этом ключе мы проводим мероприятия для бизнес-тусовки города, где встречаются и те, и другие. У нас уже есть свой костяк предпринимателей, которые регулярно участвуют в таких мероприятиях и передают опыт. Для молодёжи больше важна сама тусовка. Им важен формат, при котором они могут быстро обмениваться информацией с коллегами, в особенности с опытными. Начинающему предпринимателю не так важен размер чека, чтобы успешно стартовать, сколько нужны консультации. Наглядным примером такого взаимодействия бизнес-сообщества является «Школа бизнеса». В проекте за прошлый год приняли участие 120 начинающих предпринимателей. Это были те ребята, которые только начинали и выбирали себе сферу. При таком формате опытные предприниматели приходят и рассказывают на своём примере, как можно стартовать, что важно учесть, а на что можно даже махнуть рукой. На площадке встречаются абсолютно разноплановые предприниматели из совершенно разных сфер: производство мебели, спорт, торговля и далее по списку. Это вызывает живой интерес. Занятия длятся обычно по 3 часа, но предприниматели задерживаются, могут общаться и по 4, и по 5 часов. Молодые стараются вытащить максимум полезной информации из таких встреч.

Такая же история с бизнес-школой для совсем молодых ребят — студентов и школьников. Они делают свои предпринимательские проекты, где действующие бизнесмены выступают скорее в роли наставников, помогающих развить проект от первоначальной идеи до реализации. Очень показательны результаты выпускников в этом году. У нас не было ни одного проекта, в котором бы участники этой школы не принесли на защиту готовый продукт, который можно было пощупать руками, попробовать на вкус. Это отличный результат совместной работы, не какие-то слова или картинки, а готовый продукт, с которым можно выходить к потребителю.

— Расскажите о наиболее значимых точках роста, которые центр «Мой бизнес» прошёл с момента основания. Какие направления развития определены на 2024 год?

— Масштабы и объёмы коммуникаций с бизнесом растут год от года, это сложно не заметить. Помимо собственных проектов, мы реализуем и совместные. Не так давно мы с ЕВРАЗом запустили IT-академию, где обучаются школьники. Направление крайне востребованное, ребята уже хорошо зарекомендовали себя. Мы рассчитываем, что после обучения они останутся в нашем городе и будут успешно работать. Другой наш совместный проект социальной направленности — это «Люди будущего», суть которого заключается в создании социальных бизнесов и популяризации социального предпринимательства. Это интересное направление, которое активно поддерживается на государственном уровне.

Сейчас ещё рано говорить о предстоящих проектах. Основную массу своих задач мы формулируем не сами, а получаем от Министерства экономического развития Свердловской области. Однако, забегая вперёд, могу сказать, что мы активно работаем с администрацией Нижнего Тагила над вовлечением предпринимателей в создание и развитие туристического кода города. Нижний Тагил с каждым годом становится привлекательнее для туристов. Думаю, настало то время, когда бизнес может включиться в эту работу и получить выгоду. Задача центра в этом вопросе — быть площадкой, интегрирующей на своей базе экспертов, предпринимателей, представителей власти и других небезразличных граждан, чтобы вместе превратить Нижний Тагил в туристический центр.

— Вы не раз говорили: «Лучшее время, чтобы начать своё дело, было вчера». Актуальна ли эта фраза сегодня? Насколько экономический климат располагает к тому, чтобы начать своё дело?

— Пожалуй, я и сейчас скажу то же самое, но также хочу озвучить ещё один тезис. Сегодня изменилось понимание того, кто такой предприниматель. Ещё лет 10-15 назад это непременно был человек, который создаёт свою компанию, но сегодня это буквально любой человек. Если ты купил квартиру и сдаёшь её в аренду, то ты предприниматель. Если ты работаешь в найме, если ты прикладываешь усилия, делаешь свою работу хорошо и двигаешь компанию вперёд, то ты тоже предприниматель. В конце концов, продажа компетенции, которой ты владеешь, — это тоже предпринимательство.

Предприниматель сегодня — это тот, кто прикладывает сверхусилия для достижения результата, тот, кто меняет мир вокруг себя, делает что-то новое, в том числе за счёт заработка. Если ты чувствуешь драйв, если ты считаешь, что можешь что-то дать рынку, предложить клиентам интересный продукт, то любой день и любая среда — это твой день и подходящая среда для старта. Поэтому предпринимателем можно быть не только всегда, но и везде, независимо от обстоятельств.