Директор ГДДЮТ и тренер спортивной школы. Стали известны имена горожан, которых отметят знаком за заслуги перед Нижним Тагилом 

В Нижнем Тагиле оргкомитет по подготовке к 300-летию определился с кандидатами на вручение награды «За заслуги перед городом Нижний Тагил». Из 12 претендентов традиционно выбрали пятерых наиболее достойных тагильчан.

Накануне дня города награды получат директор ГДДЮТ Оксана Михневич, начальник технического управления, заместитель главного инженера ОАО «ВГОК» Раман Гельбинг, методист Дзержинского ДДЮТ Элеонора Закревская, тренер СШОР «Спутник» Александр Малышев и сотрудник социально-бытового бюро АО «Химический завод “Планта”» Галина Палкина.

Кандидаты были выбраны по итогу рейтингового голосования членами оргкомитета. Правом на выдвижения кандидатов обладают глава города, гордума, коллективы предприятий и организаций, общественные объединения и группы граждан численностью более 50 человек. Знак вручается за особые заслуги или достижения в сфере социально-экономического развития города, за проявленное мужество, смелость и отвагу.

Награда вручается в Нижнем Тагиле в одиннадцатый раз. В прошлом году её получили четверо главврачей тагильских больниц и представитель завода «Планта».

Напомним, 30 июня депутаты городской думы единогласным решением присвоили звание «Почётный гражданин города Нижний Тагил» губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву и председателю Совета ветеранской организации акционерного общества «НПК «Уралвагонзавод» Георгию Бедрику.