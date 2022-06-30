Губернатор Евгений Куйвашев стал почётным гражданином Нижнего Тагила

Сегодня, 30 июня, на последнем перед летними каникулами заседании городской думы депутаты назвали имена новых почётных граждан Нижнего Тагила. Единогласным решением народных избранников звание «Почётный гражданин города Нижний Тагил» присвоят губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву и председателю Совета ветеранской организации акционерного общества «НПК «Уралвагонзавод» Георгию Бедрику.

Действующему губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву 51 год, он родом из посёлка Луговской Тюменской области. С 2007 по 2011 год был мэром Тюмени. Свердловскую область возглавил в 2012 году. Сейчас завершается его второй срок на должности губернатора. При этом на выборах губернатора в сентябре 2022 года Куйвашев может участвовать снова согласно уставу региона. В середине июня он подал документы на участие в осенних выборах.

Второй почётный гражданин Нижнего Тагила Георгий Михайлович Бедрик — коренной тагильчанин, заслуженный энергетик России, который несколько лет возглавлял энергетическое хозяйство «Уралвагонзавода». Сейчас он является председателем Совета ветеранов компании. На заводе Георгий Бедрик проработал около 50 лет, его кандидатуру на присвоение звания почётного гражданина выдвинул трудовой коллектив УВЗ. В 2002 году Георгию Михайловичу присвоили почётное звание «Заслуженный энергетик Российской Федерации».

Также среди претендентов на почётное звание в этом году были: экс-директор гимназии № 18 Людмила Щербачева, директор спортшколы «Аист» Яков Миленький и ветеран Валерий Артемьев, занимавший руководящие посты на пищевых предприятиях города в советские годы.

В 2021 году звание «Почётный гражданин города Нижний Тагил» присвоили руководителю Центра профилактической медицины «Уралхимпласта» Владимиру Антонову и директору музейного комплекса «Уралвагонзавода» Алле Пислегиной. В разные годы почётными гражданами становились начальник МУ МВД России «Нижнетагильское» Ибрагим Абдулкадыров, экс-мэр Сергей Носов и создатель Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра Владислав Тетюхин.

Звание «Почётный гражданин Нижнего Тагила» было учреждено 25 июля 1967 года. Первыми его получили участник гражданской войны Филипп Николаевич Наумов, «народный директор» «Уралвагонзавода», Герой Социалистического Труда Иван Васильевич Окунев и машинист экскаватора главного карьера Высокогорского рудоуправления Иван Тимофеевич Усольцев.