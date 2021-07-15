В этом году за заслуги перед Нижним Тагилом наградят четырёх главврачей и представителя завода «Планта»

В 2021 году знак отличия «За заслуги перед городом Нижний Тагил» получат пятеро горожан. Их имена озвучили сегодня на заседании оргкомитета по подготовке ко Дню города.

Как сообщает пресс-служба мэрии, на рассмотрение членов оргкомитета были представлены 17 кандидатов. Каждый мог поставить галочку в бюллетене напротив пяти, по его мнению, наиболее достойных претендентов.

В итоге по результатам рейтингового голосования знаком отличия «За заслуги перед городом Нижний Тагил» в 2021 году будут награждены пять человек. Это главный врач ГАУЗ СО «ГИБ» Марина Холманских, набравшая максимальное число голосов (29), главный врач ГАУЗ СО «ГБ № 4» Константин Аникин, заведующий стационаром, детский хирург ГАУЗ СО «ДГБ» Валерий Белов, заместитель главного врача по медицинской части ГАУЗ СО «Демидовская ГБ» Виктория Набока и главный инженер АО «Химический завод «Планта» Андрей Лунев.

Знак «За заслуги перед городом Нижний Тагил» в этом году будет присуждаться в десятый раз. За предыдущие 9 лет им были награждены 43 человека. Знак вручается за особые заслуги или достижения в сфере социально-экономического развития города, за проявленное мужество, смелость и отвагу. Правом выдвижения кандидатур обладают глава города, Нижнетагильская городская дума, коллективы предприятий и организаций, общественные объединения и группы граждан, проживающие в муниципалитете, численностью не менее 50 человек.