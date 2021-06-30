Названы имена новых почётных граждан Нижнего Тагила

На последнем перед летними каникулами заседании городской думы депутаты назвали имена новых почётных граждан Нижнего Тагила.

Звание «Почётный гражданин города Нижний Тагил» по единогласному решению народных избранников будет присвоено двум тагильчанам — руководителю центра профилактической медицины «Уралхимпласта» Владимиру Антонову и директору музейного комплекса «Уралвагонзавода» Алле Пислегиной.

Ранее трудовые коллективы Нижнего Тагила предложили пять претендентов на это звание, в их числе главный врач горбольницы № 4 Константин Аникин, депутат городской Думы Владимир Антонов, главный геолог Высокогорского ГОКа Станислав Гайсин, главный конструктор филиала НТИИМ Александр Елисеев, а также директор выставочного комплекса УВЗ Алла Пислегина. Оргкомитет по подготовке Дня города — 2021 выбрал двух финалистов: депутата гордумы и директора выставочного комплекса «Уралвагонзавода».

Звание «Почётный гражданин Нижнего Тагила» было учреждено 25 июля 1967 года. Первыми его получили участник гражданской войны Филипп Николаевич Наумов, «народный директор» «Уралвагонзавода» Герой Социалистического Труда Иван Васильевич Окунев и машинист экскаватора главного карьера Высокогорского рудоуправления Иван Тимофеевич Усольцев.