Директор ФБК Иван Жданов объявил голодовку

Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов объявил голодовку, сообщил в телеграм-канале начальник его штаба Борис Золотаревский.

«У меня больше нет никаких способов и возможностей донести свою позицию. С этого дня я объявляю голодовку и отказываюсь от приёма пищи. Я больше не буду отвечать на вопросы, я отказываюсь участвовать в этом судебном заседании», — сказал Жданов во время заседания по его апелляции на арест.