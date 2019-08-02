Директор ФБК Иван Жданов объявил голодовку

02.08.2019 14:15
Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов объявил голодовку, сообщил в телеграм-канале начальник его штаба Борис Золотаревский.
«У меня больше нет никаких способов и возможностей донести свою позицию. С этого дня я объявляю голодовку и отказываюсь от приёма пищи. Я больше не буду отвечать на вопросы, я отказываюсь участвовать в этом судебном заседании», — сказал Жданов во время заседания по его апелляции на арест.
29 июля суд в Зеленограде арестовал Ивана Жданова на 15 суток — его признали виновным в участии в несогласованной акции, повлекшей создание помех движению транспорта.
Фото: twitter.com/IoannZH