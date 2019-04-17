«“Динамо” — это команда звёзд, но как наши боролись, какое сопротивление оказывали!» «Уралочка» уступила москвичкам в Нижнем Тагиле

«Уралочка-НТМК» не смогла обыграть московское «Динамо» во втором матче полуфинальной серии плей-офф чемпионата России. Волейбольные команды встретились сегодня, 17 апреля, в нижнетагильском «Металлург-Форуме». Игра длилась пять сетов, команды долгое время боролись на равных, но действующий чемпион страны всё же оказался сильнее. «Уралочки» допустили несколько ошибок, и в итоге «Динамо» победило со счётом 3:2 (25:19; 22:25; 21:25; 25:20; 15:12). Таким образом, московские волейболистки сравняли счёт в серии — 1:1. Следующий и решающий матч пройдёт 20 апреля в столице России.

«Мы сегодня играли с чемпионом страны. Прошлую игру у них выиграли, здесь проиграли. Тагил стоит на равных с Москвой. У нас весь год подготовка идёт, тренируемся примерно 1200 часов. Это очень много для нас, но тем не менее сил, выносливости не хватило в конце. Значит, мало тренируемся, надо больше», — сказал АН «Между строк» главный тренер «Уралочки-НТМК» Николай Карполь.

Волейболисток «Уралочки-НТМК» сегодня на матче, который проходил в ожесточённой борьбе, поддерживали полные зрителей трибуны. Поболеть за любимую команду приехали в том числе мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев, управляющий директор ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК Алексей Кушнарёв и вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов. Пинаев вручил лучшему игроку матча от «Уралочки-НТМК» — нападающей Анастасии Гарелик — шкатулку из змеевика, которую венчает ящерица (эмблема волейбольного клуба).

«Мне очень жаль, что наши девчонки сегодня проиграли, — признался Владислав Пинаев. — Игра достойная. Я, сколько ходил и посещал игры, такой игры ещё не видел никогда. Надеюсь, третья игра принесёт нам удачу. Но на самом деле тот волейбол, который сегодня видели зрители, транслировался по телевидению, он достоин мирового уровня. Очень приятно, что такие игры проходят в Нижнем Тагиле. “Динамо” — это команда звёзд, но как наши боролись, какое сопротивление оказывали! Это достойно уважения. Я думаю, они способны золото выиграть. Сегодняшняя игра как раз и показала, что у нас потенциал есть. Мы вытаскивали такие мячи, которые, наверное, не смогла бы вытянуть любая команда мира».

«Прекрасный матч. Настоящий, большой, хороший, красивый спортивный праздник для Нижнего Тагила, — отметил Алексей Орлов. — Спасибо всем болельщикам. По накалу страстей, по эмоциям сложно где-то вот такое увидеть. Тагил любит волейбол и “Уралочку”. Отдельная благодарность и горячая народная любовь нашему знаменитому тренеру Николаю Карполю за любовь и преданность этому виду спорта. За то, что он сделал из “Уралочки” настоящий бренд Свердловской области. Сейчас волейбол — один из любимых видов спорта для региона. Хотелось бы также поблагодарить всех партнёров и спонсоров “Уралочки”, в первую очередь ЕВРАЗ НТМК».

Напомним, в четвертьфинале «Динамо» обыграло «Ленинградку», а «Уралочка» нанесла поражение «Заречью-Одинцово». Обе серии завершились со счётом 2:0.