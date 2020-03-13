Девятерых россиян с лайнера Diamond Princess выписали из больницы

Врачи в пятницу выписали из больницы ещё двух российских туристов с лайнера Diamond Princess, где произошла вспышка новой коронавирусной инфекции, в феврале отправленных на двухнедельный карантин в больницу во Владивостоке, со ссылкой на представителя краевого Минздрава пишет «Интерфакс».

«Они выписаны, все итоговые тесты получены: результат отрицательный. Все карантинные меры завершены», — сказала собеседница агентства.

Отмечается, что на сегодня после прохождения карантина отпущены домой все девять туристов с этого лайнера, находившихся с конца февраля в инфекционном отделении краевой клинической больницы № 2, — коронавирус ни у кого из них не выявлен.

Ранее сообщалось, что в конце прошлой недели после прохождения карантина врачи выписали семь человек. Под наблюдением специалистов остаётся семейная пара из Владивостока, которая также находилась на лайнере, однако по личным причинам вернулась в РФ только 29 февраля.