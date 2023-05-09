Девушки на войне. В апреле 1942 года из Нижнего Тагила на фронт добровольцами отправились 138 комсомолок

«У войны не женское лицо», — написал в 1983 году белорусский писатель Алесь Адамович, начиная свой роман «Война под крышами». Но, соглашаясь с ним, мы не перестаём помнить, что в годы Великой Отечественной плечом к плечу с мужчинами на передовой сражались более миллиона советских женщин. Они не только служили в госпиталях, штабах и подразделениях гражданской обороны, но и были на поле боя, осваивая мужские военные специальности. Женщины охраняли небо над прифронтовыми городами, бомбили позиции и эшелоны фашистских захватчиков, сражались с врагом в составе экипажей танков и артиллерийских дивизионов.

Тагильчанки с первых дней войны стремились попасть на фронт. Уже 2 июля в Нижнетагильском горвоенкомате находилось около 100 заявлений от женщин, которые желали пойти добровольцами. Но почти всем им было отказано. Основной причиной отказа была продолжающаяся мобилизация мужчин призывного возраста. «Вы нужны здесь, в тылу», — говорили тагильчанкам и в военкомате, и в горкоме комсомола. Действительно, в тылу работы хватало: женщины заменили у станков ушедших на фронт мужчин, воспитывали детей, помогали пенсионерам и семьям погибших на войне красноармейцев. Отказывали и девушкам — курсанткам ОСОАВИАХИМа, при этом причиной отказа называли отсутствие военной специальности. В первые семь месяцев войны число женщин, призванных в ряды РККА, было незначительным по всей стране.

Положение изменилось в январе 1942 года, когда Центральный комитет комсомола обратился к юношам и девушкам, не подлежащим мобилизации, пойти добровольцам в армию. И уже в марте набор добровольцев был объявлен не только в прифронтовых населённых пунктах, но и в городах Южного и Среднего Урала, которые являлись промышленными центрами, в том числе в Нижнем Тагиле.

Впрочем, и здесь существовали ограничения. Не подлежали набору комсомольцы, которым не исполнилось 18 лет, и те, кто имели бронь — освобождение от мобилизации. В годы войны от призыва в армию были освобождены несколько категорий граждан: работающие на заготовке сельхозпродукции, на лесозаготовках, в речном судоходстве и на оборонных предприятиях. Бронь выдавалась и работникам идеологического фронта: артистам, художникам, писателям, поэтам, спортсменам, комсомольским активистам. Но даже тем, кто имел бронь, иногда удавалось обойти ограничения и отправиться на фронт.

Первым и зачастую главным препятствием на пути комсомольцев на фронт были руководители предприятий. Испытывая с начала войны острый дефицит квалифицированных кадров, они всеми способами старались не отпустить с завода самую активную и работоспособную категорию своих рабочих — комсомольцев и молодых коммунистов. К тому же многие из них накануне войны отучились в вузах и техникумах по направлениям завода и теперь составляли костяк инженерно-технического корпуса.

Принципиальную позицию занимал директор завода № 183, который на встречах с комсомольцами говорил: «Я не против, чтобы вы шли защищать Родину с оружием в руках. Ну а кто танки будет строить? Не будет хватать танков — нечем будет бить врага. А вы эти танки выпускаете. Подготовь себе смену, обучи, чтобы человек работал, как ты, и даже лучше тебя, тогда — пожалуйста. Лично подпишу тебе направление в военкомат».

Активнее всех в Нижнем Тагиле откликнулись на призыв ЦК ВЛКСМ комсомольцы Ленинского района. Комиссия, ведущая запись добровольцев, располагалась в клубе металлургов завода имени Куйбышева на улице Карла Маркса, в бывшем доме купцов Ляпцевых, куда каждый день прибывали десятки комсомольцев с заводов и из учреждений района. Набор продолжался месяц. 14 апреля 1942 года из Нижнего Тагила в Свердловск отправились 138 добровольцев, в основном девушек-комсомолок. Большую часть в этом наборе составляли молодые работницы Высокогорского механического завода (ВМЗ) — 81 человек.

В Свердловске был сформирован эшелон, который отправился в Подмосковье. Там, в учебной части под городом Кунцево, все уралочки прошли строевую подготовку, учились штыковому бою и после принятия присяги были распределены по частям Московского фронта противовоздушной обороны, образованного всего две недели назад. Здесь им пришлось расстаться: кто-то попал к прожектористам, кто-то стал связистом или пулемётчицей, кто-то начал обслуживать аэростаты заграждения. Пополнение из уральских девушек (а в эшелоне были не только тагильчанки, но и комсомолки из Висима, Режа, Невьянска, Алапаевска и других городов Свердловской области) позволило усилить передовые позиции Красной армии почти шестью тысячами солдат-мужчин, которые ранее были задействованы в защите неба над Москвой.

Комсомолка с Высокогорского механического завода Нина Волженина была распределена в полк аэростатчиков. А вскоре командование полка направило её на курсы младших командиров, где Нина оказалась единственной женщиной. По окончании курсов она уже в звании сержанта была назначена командиром аэростатного поста в Сад культуры и отдыха имени Баумана. Этот пост стал первым в дивизии, которым руководила девушка.



Командир аэростатного поста Нина Волженина (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(http://historyntagil.ru/kraeved/images/tk_15_02.jpg)



Нина смогла сплотить девичий коллектив и реорганизовать работу поста. Если раньше один аэростат обслуживали до 20 человек, то теперь с этой задачей стали справляться 10 девушек.

Через некоторое время сержанта Волженину перевели на пост № 20, который находился недалеко от Кремля, возле кинотеатра «Ударник». Аэростаты располагались в небе над Москвой в шахматном порядке, на расстояния 800 метров друг от друга, на высоте от трёх до пяти километров. Самолёты не могли пробиться между тросами аэростатов и были вынуждены подниматься выше, откуда невозможно вести прицельное бомбометание. Вскоре девушки-аэростатчицы поста № 20 отпраздновали первую победу: немецкий самолёт наткнулся в темноте на трос аэростата и, лишившись крыла, рухнул на землю.



Девушки-бойцы готовят аэростат к подъёму (фото неизв. автора, 1942 г. / фрагмент ориг. изображения)

(https://a-z.ru/women_cd3/6/3/i8_1556-6_b.jpg)



Боевое дежурство расчётов аэростатов начиналось вечером, но работа на посту не затихала и днём. Девушки проверяли тросы и крепления, перегоняли с другого конца Москвы газгольдеры для заправки аэростатов газом, поддерживали порядок на территории поста. Немало проблем доставляла и погода, особенно сильный ветер. Однажды Нину Волженину чуть не унесло в небо: стараясь удержать аэростат во время сильного ветра, она не успела отпустить трос, и только хорошая физическая подготовка и самообладание спасли тагильчанку от смерти.

До середины лета 1944 года Москва оставалась для вражеской авиации целью номер один. «Курс на Москву — главный курс авиации рейха!» — не переставал повторять в своих речах рейхсминистр авиации фашистской Германии Герман Геринг. Немецкие лётчики не прекращали попыток прорваться к Москве вплоть до весны 1945-го, и посты противовоздушной обороны охраняли небо над столицей до самого окончания войны. А 9 мая 1945 года лучшие аэростатные посты подняли над Москвой знамя Победы и портреты членов Политбюро.



Нина Александровна Кравченко (Волженина) (фото неизв. автора 1995 г. / фрагмент ориг. изображения)

(http://historyntagil.ru/kraeved/images/tk_15_01.jpg)



После демобилизации Нина Волженина вернулась из Москвы в Нижний Тагил и вскоре была избрана председателем городского спортивного союза. Но проработала здесь Нина Александровна недолго. Она стала чемпионкой города и области по лёгкой атлетике, а затем перешла на тренерскую работу в спортивный клуб УВЗ, получила должность директора детской спортивной школы «Уралвагонзавода».

Фаина Гаёва, дочь первого на Урале Героя Труда Еремея Ивановича Гаёва, тоже пришла в марте 1942-го в клуб завода имени Куйбышева и записалась добровольцем. После непродолжительной подготовки в учебной части она вместе с тагильчанками Анной Шмелёвой, Тамарой Сазоновой и Ниной Князевой попала в зенитно-пулемётное подразделение, стоявшее на защите неба Москвы. В пулемётном расчёте, оборонявшем железнодорожный мост через Москву-реку, на Ленинских горах она встретила свою землячку и однофамилицу Тоню Гаёву. Вместе тагильчанки защищали столицу, а затем были переброшены под Сталинград, где охраняли железнодорожные станции и переправы через Волгу от налётов фашистских бомбардировщиков.



Фото неизв. автора 1942 г. / фрагмент ориг. изображения

(скан из книги И. Давыдова «Подвиг начинается в апреле» /https://coollib.net/i/94/366894/img_8.jpeg)



Пулемётчицы «сёстры» Гаёвы принимали участие в Курской битве, в форсировании Днепра, в боях за Харьков и Киев. На фронте Фаина Еремеевна Гаёва встретила своего мужа, а после демобилизации в 1944 году вернулась в Нижний Тагил и посвятила себя педагогической работе.

Она преподавала географию в школах города, работала в Нижнетагильском пединституте. Её боевая подруга Антонина Михайловна Гаёва после ранения вернулась в Нижний Тагил и долгое время работала на фабрике детской игрушки.



Фаина Гаёва с дочерью Людмилой (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(http://historyntagil.ru/history/images/773.jpg)



Тагильчанки Анна Фомичёва и Зоя Мельникова попали на фронт тоже добровольцами, перед этим окончив полугодовые курсы медсестёр. Анна Павловна Фомичёва прошла с боями от Козельска до Кёнигсберга в составе 2-й Гвардейской армии, спасая раненых в полевых госпиталях.



Анна Павловна Фомичёва (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(http://historyntagil.ru/kraeved/images/tk_15_07.jpg)



Зоя Петровна Мельникова была санинструктором в 1-м кавалерийском корпусе генерал-лейтенанта Мансурова. Быстро освоила премудрости верховой езды и принимала участие в рейдах кавалеристов в боях за Сталинград и на Украине. Дважды была ранена, награждена Орденом Славы III степени. Боевой путь закончила в пригородах Берлина.



Зоя Петровна Мельникова (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(http://historyntagil.ru/kraeved/images/tk_15_11.jpg)



В 1970 году в Среднеуральском книжном издательстве вышла книга Исая Давыдова «Подвиг начинается в апреле», посвящённая набору добровольцев на Урале весной 1942 года. В книге рассказывается о боевом пути тагильских девушек-добровольцев и о том, как сложились их судьбы после войны. Сейчас книга является библиографической редкостью.



Фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения

(https://coollib.net/i/94/366894/img_0.jpeg)



(с) 2023. Дмитрий Кужильный для АН «Между строк»

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По материалам альманаха «Тагильский краевед» № 15 (1995 г.) и книги И. Давыдова «Подвиг начинается в апреле» (1970 г.).