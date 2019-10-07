Девушка-полицейский из Нижнего Тагила прошла во второй этап профессионального конкурса «Народный участковый — 2019»

Сегодня, 7 октября, на сайте ГУ МВД России по Свердловской области стартовал второй этап голосования в конкурсе «Народный участковый — 2019». Во второй тур прошла участковый уполномоченный из Нижнего Тагила старший лейтенант Елена Татаурова.

Елена Татаурова пришла на службу в органы внутренних дел в 2012 году. С 2015 года трудится в подразделении участковых уполномоченных, рассказали в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское». Только с начала 2019 года девушка рассмотрела 85 заявлений и обращений граждан, раскрыла 15 преступлений. Елена принимала активное участие в раскрытии убийства женщины в Горноуральском.

«В полицию Нижнего Тагила поступило сообщение, что в одном из домов обнаружен труп молодой женщины с множественными колото-резаными ранами. На место происшествия участковый уполномоченный прибыла в числе первых. Благодаря информации, полученной от местных жителей старшим лейтенантом Татауровой, удалось выйти на предполагаемого преступника. Когда полицейские вычисли дом подозреваемого, в нём никого не было, тогда благодаря профессиональному чутью полицейские направились в дом напротив и не ошиблись, так как именно там и скрывался мужчина, совершивший жестокое преступление. Им оказался ранее судимый житель Дзержинского района Нижнего Тагила, который несколько месяцев назад переехал в посёлок для работы на местном агрокомплексе», — рассказали в пресс-группе.

Для того чтобы поддержать тагильчанку, необходимо проголосовать до 16 октября: на конкурсной странице нужно выбрать конкурсанта, нажав на фото участника.