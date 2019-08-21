Под Нижним Тагилом рецидивист убил женщину 17 ударами ножом

Днём 20 августа в полицию поступило обращение, что в одном из домов в посёлке Горноуральский обнаружен труп женщины со множественными колото-резаными ранами. Погибшей оказалась 45-летняя местная жительница. Как рассказали АН «Между строк» в следственном отделе по Пригородному району, подозреваемого в убийстве нашли по горячим следам и задержали.

«Тело обнаружено родственником спустя сутки. По подозрению в совершении преступления был задержан ранее судимый местный житель, который освободился из мест лишения свободы три месяца назад. Он уже дал признательные показания, и сейчас с ним проводятся следственные действия», — пояснил АН «Между строк» руководитель отдела Вадим Белкин.

Следователь уточнил, что жертва и подозреваемый были знакомы, но непродолжительное время. По информации источника АН «Между строк», в день убийства мужчина и женщина совместно распивали спиртные напитки, затем новый знакомый нанёс ей 17 ударов ножом.