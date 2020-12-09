Детский театр «Ку-кушка» подготовил новогоднюю премьеру

Маленькие артисты и создательница театра «Ку-кушка» художница Юлия Пиляй готовят новую сказку «Мышка и Новый год». Её премьера состоится в музее наличников в «АртРезиденции» в посёлке Черноисточинск в конце декабря.

Камерный спектакль понравится и малышам, и детям постарше, и их родителям. Рассказать волшебную историю маленьким артистам помогут актёры Черноисточинского народного театра. Зрители услышат необычные музыкальные инструменты, смогут поводить хороводы со скоморохами, а малыши прочтут стихи Деду Морозу. Создательница детского театра Юлия Пиляй после каждого показа проведёт мастер-класс по изготовлению новогодней игрушки.

«Это маленькая уютная сказка, которую мы решили рассказать на нашей маленькой сцене. Мы используем небольшой ящик, который служит нам декорацией уже для второго спектакля, мы его просто немного видоизменили. Дети сами шили кукол, готовили декорации. А я лично для себя проиграла тему лоскутного шитья», — рассказала «Афише МС» Юлия Пиляй.

Показы новогодней сказки пройдут 25, 26, 27 декабря и 3, 4, 5 января в 17:00. Зрители могут взять с собой вторую обувь, и если это будут галоши, то создатели музея наличников подарят вам фирменную зимнюю открытку, ведь «Ку-кушка» — это первый театр, в который можно прийти в галошах.