Детский омбудсмен похвалил полицию Нижнего Тагила, предотвратившую массовую драку подростков 

Уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской области Игорь Мороков положительно оценил действия сотрудников полиции, которые в минувшие выходные предотвратили массовую бойню подростков в Нижнем Тагиле.

«Только что закончилось оперативное совещание сотрудников аппарата (уполномоченного по правам человека). Буквально свежую информацию нам подали по Нижней Туре и её взаимоотношениях с Нижним Тагилом, но пока только по СМИ, где предполагалась некая массовая встреча “дружественных” городов. Молодцы правоохранители, что предотвратили массовую встречу этих товарищей, судя, опять же, по информации в сети», — сказал Мороков РИА Новости.

По словам омбудсмена, в настоящее время сотрудники аппарата собирают информацию об инциденте. Проблема с детской преступностью и агрессией в регионе нарастает и вызывает опасения, отметил Мороков.

Напомним, перебранка в социальных сетях между подростками из Нижнего Тагила и Нижней Туры переросла в серьёзный конфликт. Его участники «забили стрелку» в районе Рудника имени III Интернационала на 23 сентября. Полиции и ОМОНу удалось предотвратить драку, были задержаны, по неподтверждённой информации, порядка 300 подростков в возрасте от 16 лет до 21 года.